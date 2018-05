El Papa diu que ha pensat en el moment del comiat «perquè soc bisbe»

El Papa va explicar ahir durant l'homilia que va pronunciar a la missa del matí celebrada a la capella de la Casa de Santa Marta que ha pensat en el moment del comiat en comentar el passatge dels Fets dels Apòstols, en què l'apòstol Pau s'acomiada de la gent gran de l'Església per anar a Jerusalem. «Quan jo llegeixo això, penso en mi perquè soc bisbe i he de acomiadar-me (...) Demano al Senyor la gràcia de poder acomiadar-me així. I a l'examen de consciència no sortiré vencedor com Pau. Però el Senyor és bo. Penso en els bisbes, en tots els bisbes. Que el Senyor ens doni a tots nosaltres la gràcia de poder acomiadar-nos amb aquest esperit», va dir.