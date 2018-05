Desenvolupen un insecte robot que pot volar sense estar connectat a cables

Un equip d'enginyers de la Universitat de Washington han creat Robofly, el primer insecte robòtic volador sense fil. L'invent és una mica més pesat que un escuradents i funciona amb un raig làser. Els robots voladors de la mida d'un insecte podrien ajudar amb tasques que consumeixen temps, com inspeccionar el creixement dels cultius en granges grans o detectar fuites de gas.

Aquests robots volen movent ales diminutes perquè són massa petites per a usar hèlixs, com les que es veuen en els seus cosins drones més grans. La mida petita és un avantatge: aquests robots són barats de fabricar i poden lliscar fàcilment en llocs estrets que són inaccessibles per als grans drons. Però els roboinsectes voladors actuals encara estan lligats a terra. L'electrònica que necessiten per alimentar i controlar les seves ales és massa pesada perquè puguin transportar aquests robots en miniatura.

Ara, els enginyers de la Universitat de Washington van tallar per primera vegada el cable i van agregar un cervell, cosa que permet que el seu RoboFly es fes independent. Aquest podria ser un petit cop d'ala per a un robot, però és un salt gegantí per als robots.

L'equip presentarà les seves troballes el pròxim 23 de maig a la Conferència Internacional sobre Robòtica i Automatització a Brisbane, Austràlia. Robofly és una mica més pesat que un escuradents i funciona amb un raig làser. Utilitza un petit circuit a bord que converteix l'energia del làser en suficient electricitat per operar les seves ales.

El desafiament d'enginyeria és l'aleteig, un procés que requereix molta energia, i tant la font de poder com el controlador que dirigeix les ales són massa grans i voluminosos per muntar a bord d'un petit robot. Així que el robo-insecte anterior, el Robobee, tenia una corretja: rebia energia i control a través dels cables de terra.