Pablo Iglesias i Irene Montero pagaran més de 1.600 euros d'hipoteca

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, i la portaveu al Congrés, Irene Montero, han sortit al pas davant les crítiques per comprar-se un xalet de 600.000 en defensar que als càrrecs públics cal criticar-los per les seves polítiques o "corrupció" i no per gastar els seus diners en el que vulguin "de manera honrada".

En un comunicat conjunt que els dos dirigents polítics que han difós en les xarxes socials, Iglesias i Montero expliquen els detalls de la compra d'aquest habitatge que ha estat motiu de polèmica en les últimes hores.

Es declaren conscients que la seva decisió d'entrar en política implicava que cada aspecte de la seva vida estigui sotmès "a l'escrutini públic", i per això han decidit explicar els detalls de la seva decisió de comprar un xalet unifamiliar a la localitat de Galapagar, a 40 quilòmetres de Madrid.

Informen que per pagar l'habitatge han demanat "a mitges" una hipoteca de 540.000 euros a 30 anys, que pagaran al mes una mica més de 800 euros cadascun i que després de signar el passat 9 de maig van lliurar una nova declaració de béns al Congrés.

L'entrada de la hipoteca i les reformes les han costejat amb una part dels seus estalvis, segons explica el comunicat, en el qual detallen que Montero ha necessitat demanar un préstec al seu pare, i que els pares d'Iglesias, que "han guanyat més "," deixarà una herència "que els ajudarà.

Iglesias recorda que, a més del seu sou de diputat, presenta dos programes televisius (Fort Apache i Otra Volta de Tuerka) i rep drets d'autor pels llibres que ha escrit, tot això declarat al portal de transparència de Podemos i al Congrés, que ha autoritzat les seves activitats.

"Sabem que moltes famílies espanyoles, fins i tot amb dos sous, no poden permetre una hipoteca així, i per això entenem que és tan important defensar salaris dignes per a tothom", afirmen després d'admetre que els seus sous els han permès "emprendre aquest projecte" .

Així mateix, asseguren: "Només cal veure els preus de l'habitatge a Madrid per saber que triar un lloc per construir una llar no és una tasca senzilla per a la majoria d'espanyols i espanyoles, i per això també vam decidir buscar més a prop del camp".

Igleisias i Montero defensen el seu dret de poder cuidar els seus fills (esperen bessons per a la tardor) "amb una mica d'intimitat", el que creuen que poden aconseguir a Galapagar, on a més -diuen- viuen molts dels seus amics.

"Per a nosaltres és difícil no cridar l'atenció des del moment en què trepitgem el carrer i ens agradaria que els nostres fills puguin viure la seva infància de la forma més normal possible", continuen.

En el comunicat surten al pas també de les crítiques que fa sis anys va llançar Iglesias a un ministre (Luis de Guindos) per comprar-se un àtic de 600.000 euros.

"Tots dos pagarem en 30 anys, una mica més de la meitat d'aquesta quantitat cada un. I ho pagarem per comprar una casa en la qual viure, no amb la qual especular. I en tot cas sempre hem afirmat que als ministres ia qualsevol càrrec públic cal criticar-los per les seves polítiques o eventualment per la seva corrupció, no per gastar-se diners en el que vulguin mentre ho facin de forma honrada ", subratllen.

En qualsevol cas, sostenen que els càrrecs públics haurien de tenir sous més ajustats i, per això, en Podemos tenen establert que han de cobrar tres salaris mínims.

Finalment, critiquen que s'envaeixi la seva intimitat amb la publicació de fotos de casa, o fins i tot de les seves visites a l'hospital per a una revisió ginecològica, una cosa que temen que "no es fa amb altres representants públics".

"Assumim que amb nosaltres funcionen regles diferents que amb els altres. Sabem per què és. També per això volem viure més a prop del camp. Sabem que ens criticaran fem el que fem. Nosaltres seguirem fent la nostra feina el millor que sabem i construint un projecte de vida que ens fa feliços ", conclouen.