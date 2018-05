El polèmic tuit de Monedero justificant la compra del xalet de Pablo Iglesias i Irene Montero

El cofundador i exdirigent de Podemos Juan Carlos Monedero, ha ironitzat en el seu compte de Twitter sobre les crítiques al secretari general de Podemos, Pablo Iglesias; i la portaveu parlamentària del partit, Irene Montero, per adquirir un xalet a la madrilenya serra de Guadarrama per un valor de 600.000 euros i ha afirmat que pagaran una lletra mensual de 500.



"Així que els insensats Pablo Iglesias i Irene Montero pagaran de per vida una lletra de 500 euros en comptes d'haver-se anat de lloguer a pagar 1.000. Maleïts vermells que no viuen sota un pont. Acabaran per voler estudiar a la universitat" , diu en el seu missatge a la xarxa social.





Así que los insensatos @Pablo_Iglesias_ e @Irene_Montero_ van a pagar de por vida una letra de 500 euros en vez de haberse ido de alquiler a pagar 1000. Malditos rojos que no viven debajo de un puente. Terminarán por querer estudiar en la universidad. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) May 16, 2018

Pago yo 1000 pavos por una hipoteca de 300.000€ a cuarenta años. Dime qué banco es, por favor, que me cambio ahora mismo. — Barbarella (@_Barella_) May 16, 2018

¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo? http://t.co/4EhKia0d vía @el_plural — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) August 20, 2012

Les crítiques al missatge no s'han fet esperar i han estat molts els usuaris que han contestat Monedero qüestionant els seus càlculs. La parella ha adquirit una propietat a Guadarrama que té un valor de 600.000 euros i consta d'un xalet amb piscina i una casa de convidats en una finca de 2.000 metres quadrats, el que ha suscitat tota mena de comentaris a Twitter.Els noms dels dos representants polítics de Podemos porten de fet dos dies a la llista dels temes més comentats a la xarxa social, especialment perque a l'agost de 2012 va publicar un missatge en el qual assenyalava al ministre d'Economia, Luis de Guindos, per comprar un àtic de prop de 600.000 euros. "Que la política econòmica d'un país la dirigeixi un milionari és com lliurar a un piròman el Ministeri de Medi Ambient", va afirmar.