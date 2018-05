Inventen un producte que converteix en sabó l'oli de cuina usat

Dos enginyers han ideat una fórmula, que han patentat i tret al mercat, per convertir l'oli usat per cuinar en sabó sense sosa per rentar la roba. Segons ha informat en un comunicat el Club d'Inventors Espanyols, amb seu a Barcelona, l'autor de la fórmula és l'enginyer mediambiental Sergio Fernández Fernández, que ha comptat amb la col·laboració d'una sòcia.

Els dos emprenedors han batejat el seu producte amb el nom de SOUJI perquè significa «neteja» en japonès. «És un compost innovador que consisteix a reciclar l'oli usat a casa convertint-lo en sabó o detergent d'agradable aroma en menys d'un minut i sense sosa càustica», han explicat els seus inventors.

Una ampolla de SOUJI, que és de cartró, permet reciclar fins a 230 mil·lilitres d'oli rebutjat després de cuinar amb ell (20 rentats aproximadament), i el seu envàs és totalment reciclat i reciclable, «complint així amb un cicle de sostenibilitat complet», destaquen els inventors, que afirmen que la seva idea «fomenta el reciclatge d'oli vegetal i frena l'impacte mediambiental que es produeix en llançar-lo pel desguàs».

El producte es barreja amb l'oli usat i filtrat, ja sigui d'oliva, de coco o de gira-sol, s'agita i en un minut es converteix en detergent líquid per rentar la roba o també es pot utilitzar per fregar el terra.