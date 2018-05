La 30a edició del festival Visa Pour l'Image de Perpinyà dedicarà dues exposicions a la comunitat dels rohingyes

La trentena edició del Visa Pour l'Image dedicarà dues exposicions a la crisi dels rohingyes, la minoria ètnica procedent de l'estat d'Arakan, a l'oest de Birmània, que fugen buscant refugi a Bangladesh. Els treballs seleccionats són de Paula Bronstein i Kevin Frayer. El festival internacional de fotoperiodisme també projectarà enguany fotografies de les manifestacions independentistes i «contra l'independentisme», tot i que no oferirà cap mostra específica perquè no han trobat cap treball amb la «qualitat suficient» per fer-ho.

El certamen ha programat 25 mostres a diferents punts de la ciutat de Perpinyà que es podran veure entre l'1 i el 16 de setembre. El director del certamen, Jean-François Leroy, ha explicat que aquest any han rebut uns 4.500 dossiers de gran qualitat i ha recordat el canvi que ha experimentat el festival des que es va iniciar l'any 1989. Entre elles, destaquen dues exposicions sobre la crisi dels rohingyes, una minoria ètnica musulmana de Birmània, que fuig del seu país buscant refugi a Bangladesh per escapar dels atacs que pateix. Es tracta dels treballs dels Paula Bronstein i Kevin Frayer, de Getty Images, que han retratat aquest drama en dos reportatges que mostren el «viatge desesperat» que aquest col·lectiu ha emprès. «Des del 2017 fins ara, més de 500.000 homes, dones i nens han hagut de marxar buscant refugi a Bangladesh», va explicar ahir Leroy.

El festival també comptarà amb una exposició d'una sèrie de fotografies coproduïdes pel diari Le Monde de Samuel Bollendorff sobre la contaminació a diversos indrets del món com el Brasil o el Japó. El certamen també oferirà una mostra sobre els problemes sanitaris que provoca el fet que prop de 950 milions de persones es vegin obligades a fer les seves defecacions en espais oberts sense les mínimes condicions higièniques. Les instantànies escollides són d'Andrea Bruce.