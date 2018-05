Jordi Grau reivindica un periodisme lliure, honest i independent

El periodista Jordi Grau va oferir dilluns la xerrada Els reptes ètics de la professió periodística, avui, organitzada pel Bisbat de Girona per commemorar la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Grau va fer un repàs als principals reptes que planteja la professió avui en dia, posant un especial èmfasi en el perill que suposen les notícies falses, i va reivindicar un periodisme lliure, independent i honest per tal que segueixi enfortint la democràcia. A l'acte, celebrat a la Casa de la Cultura, hi van intervenir també el bisbe, Francesc Pardo, i mossèn Miquel Calsina.