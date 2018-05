L'associació gironina Fràter presenta a Francesc el seu projecte de Casa Inclusiva

L'associació gironina Fràter (Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat de Girona) va poder parlar el dimecres 16 de maig amb el papa Francesc, en el marc d'una audiència pública, per tal d'explicar-li el projecte de Casa Inclusiva que estan fent a Sant Feliu de Pallerols amb la col·laboració de La Caixa, la Diputació de Girona, empreses de l'entorn i particulars. Un cop acabat, aquest allotjament serà apte per albergar grups de persones amb discapacitat i les seves famílies, en un entorn privilegiat com és el poble i la comarca de la Garrotxa.

L'audiència va tenir lloc a la plaça de Sant Pere del Vaticà i va suposar el punt culminant del pelegrinatge que la Fràter de Girona va fer a Roma de l'11 al 17 de maig. El grup que va viatjar a Roma estava compost per 23 persones: nou amb discapacitat –vuit de les quals van en cadira de rodes- i catorze col·laboradors voluntaris. Tots els membres del grup van poder ser presents a l'audiència amb Francesc.

El president de l'associació, Joan Vicenç Cordonet Donat, va ser l'encarregat de parlar amb el Sant Pare i explicar-li el projecte de Casa Inclusiva, juntament amb mossèn Benet Galí Johera, consiliari de l'entitat, i Carme de Castro Vila, metgessa voluntària de l'associació. Durant l'acte, es va fer entrega al papa Francesc d'un dossier del projecte.

Durant el pelegrinatge, el grup es va allotjar a la Casa per Ferie Giovanni Paolo II Opera don Orione de Roma. Durant la seva estada van realitzar diferents activitats culturals i espirituals, com una missa a l'església d'Il Gesù, i una visita al Colisseu i una visita guiada, en català, al centre històric de la ciutat. El darrer dia a Roma el van dedicar a visitar el Vaticà i a l'audiència amb el Papa Francesc.

Des de fa 42 anys, la Fràter de Girona (associació que porta per nom Fraternitat cristiana de persones amb discapacitat de Girona, i que alhora forma part d'un moviment internacional) utilitza l'antiga rectoria de Sant Feliu de Pallerols per a les seves activitats.

El projecte de Casa Inclusiva compta amb la col·laboració de l'equip d'arquitectes PMMT de Barcelona i planteja una reforma total de la rectoria de Sant Feliu de Pallerols per convertir-la en una casa de colònies, convivències i vacances 100% inclusives, on quedi garantida l'accessibilitat universal. L'objectiu és arribar a més de 3.000 persones i vol esdevenir un dinamitzador de la mateixa casa en el seu entorn geogràfic i social, així com un referent en l'àmbit mundial.

Aquesta proposta vol oferir a les persones amb discapacitat un espai on poder gaudir d'uns dies de lleure i descans en un entorn urbà, mentre que per a les seves famílies es vol convertir en un espai de respir.