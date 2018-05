David Bustamante, a Santa Coloma de Farners (per videoconferència)

Santa Coloma de Farners ha entrat el mapa de la premsa rosa. El cantant David Bustamante estava citat avui al jutjat de la capital de la Selva acusat d'una suposada agressió al paparazzi Jordi Martín. Finalment, les dues parts han arribat a un acord de manera que el procediment penal no segueix endavant.

Els fets es van produir l'estiu de l'any passat en un municipi selvatà, quan el fotògraf seguia al cantant i intentava captar una imatge de Bustamante, separat uns mesos enrere, amb una dona. Bustamante i Martín es van arribar a encarar i el paparazzi el va acabar denunciant per agressió i amenaces.

«Mitjançant aquest comunicat als mitjans volem informar que avui s'ha celebrat al Jutjat n ° 1 de Santa Coloma de Farners (Girona) el judici de David Bustamente contra el paparazzi amb el qual va tenir l'altercat al juliol de 2017, existint en el mateix denúncies creuades per presumptes lesions i amenaces. El Sr. Bustamante ha comparegut mitjançant videoconferència als jutjats de Pozuelo d'Alarcón», comença el comunicat ofert pel representant del cantant.

Després d'una conversa van arribar a l'acord: «El paparazzi ha tingut l'oportunitat de parlar amb D. David Bustamante per disculpar-se, la comprensivitat i el tarannà del meu client ens ha portat a retirar la denúncia interposada per aquesta part durant el judici oral. El ministeri fiscal que estava present en la vista oral, no ha apreciat delicte en els fets i per tant no ha formulat acusació».