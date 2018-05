Reclamen a Torra que inclogui la ciència en el diàleg amb Madrid

Gabriel «Gabby» Silberman, doctor en Computació i director del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), considera que «cal explicar millor la ciència al Govern i a la societat» i demana al nou president de la Generalitat que «inclogui la ciència en el diàleg governamental».

Nascut a Santiago de Xile i expert en Intel·ligència Artificial, Silberman reivindica la importància de la ciència, demana més recursos i destaca que els centres científics catalans «estan fent un treball extraordinari amb recursos escassos».

El BIST és la seva primera experiència professional a Europa i destaca que es va situar el 2017 en la posició 23 del rànquing europeu de centres d'investigació, i en el 93è lloc mundial per les seves publicacions científiques.

Com a nou director del BIST, va prendre possessió fa sis mesos, i s'ha proposat «explicar millor la ciència, tant al Govern com a la societat; animar els pares perquè encoratgin els seus fills a cursar estudis científics i augmentar els recursos».

En aquest sentit, lamenta que a Espanya la filantropia i el mecenatge no estiguin tan estesos com als Estats Units, on ha treballat anteriorment. «Als EUA és habitual que els universitaris que triomfen en el seu camp facin aportacions a la universitat que els ha format. També és habitual que, en morir, deixin el seu llegat a la universitat o a centres d'investiagació».