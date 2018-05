Identifiquen un asteroide que viatja en direcció contrària

Un asteroide, actualment enclavat a l'òrbita de Júpiter, ha estat identificat com el primer objecte conegut que ha estat capturat d'un altre sistema estel·lar. L'objecte conegut com Oumuamua va ser l'últim intrús interestel·lar a aparèixer en els titulars el 2017. No obstant això, era només un «turista» que passava, mentre que aquest antic asteroide - (514.107) o 2015 BZ509-- és un resident de llarga durada.

Tots els planetes del Sistema Solar i la gran majoria d'altres objectes viatgen al voltant del Sol en la mateixa direcció. No obstant això, el 2015 BZ509 és diferent: es mou en la direcció oposada en el que es coneix com una òrbita «retrògrada». «La forma en què l'asteroide es va moure d'aquesta manera mentre compartia l'òrbita de Júpiter fins ara ha estat un misteri», explica Fathi Namouni, autor principal de l'estudi, publicat a Monthly Notices de la Royal Astronomical Society: Letters.

«Si 2015 BZ509 fos un nadiu del nostre sistema, hauria d'haver tingut la mateixa direcció original que tots els altres planetes i asteroides, heretats del núvol de gas i pols que els va formar», assenyala. No obstant això, l'equip va realitzar simulacions per rastrejar la ubicació del 2015 BZ509 des del naixement del Sistema Solar, fa 4.500 milions d'anys quan va acabar l'era de la formació de planetes. Aquests mostren que 2015 BZ509 sempre s'ha mogut d'aquesta manera, per la qual cosa no podria haver estat allà originalment i ha d'haver estat capturat des d'un altre sistema.

«La immigració d'asteroides des d'altres sistemes estel·lars passa perquè el Sol es va formar inicialment en un cúmul estel·lar molt compacte, on cada estel tenia el seu propi sistema de planetes i asteroides», comenta Helena Morais, l'altra integrant de l'equip. «La proximitat de les estrelles, ajudada per les forces gravitatòries dels planetes, ajuda a aquests sistemes a atraure, eliminar i capturar asteroides entre si», afegeix.

El descobriment del primer asteoide immigrant permanent en el Sistema Solar té implicacions importants per als problemes oberts de la formació de planetes, l'evolució del sistema solar i possiblement l'origen de la vida mateixa. Comprendre exactament quan i com es va col·locar el 2015 BZ509 en el Sistema Solar proporciona pistes sobre el viver d'estrelles original del Sol i sobre el possible enriquiment del nostre entorn primitiu amb els components necessaris per a l'aparició de la vida a la Terra.