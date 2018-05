Un nou algoritme d'intel·ligència artificial detecta malalties oculars

Un equip de metges espanyols ha desenvolupat un algoritme aplicat a un software d'anàlisis en temps real que detecta de forma automàtica i precoç lesions de l'ull vinculades a les tres malalties més freqüents causants de la ceguesa com el glaucoma, la degeneració macular i la retinopatia diabètica. Segons el principal investigador del projecte, l'especialista oftalmòleg i desenvolupador de software clínic Manuel González de la Rosa, es tracta d'una tecnologia que busca convertir-se en una alternativa de diagnòstic «senzill i econòmic» que es pugui arribar a aplicar a la sanitat pública per millorar la prevenció de la pèrdua de la visió.

Aquest programa integrat en la plataforma de nom Retinalyze ha estat aplicat per primera vegada de forma telemàtica aquest mes de maig per a la prevenció, després d'un any d'experimentació i proves de forma manual que han dut a terme un grup de metges, optometristes i enginyers. González de La Rosa, que ha liderat el projecte, destaca l'«objectivitat» d'aquest mètode de detecció, que només requereix que el pacient es prengui fotografies del fons de l'ull en un centre hospitalari, clínica i fins i tot en una òptica.

La plataforma s'encarrega de processar aquestes imatges i traslladar-les al núvol, des d'on un algoritme detecta de forma automàtica lesions oculars que suggereixen malalties com la retinopatia diabètica, la degeneració macular associada a l'edat avançada (DMAE) o la falta d'irrigació del nervi òptic característica del glaucoma.

L'algoritme, que és tan fiable com un examen humà, presenta de manera automàtica els resultats de lesions sospitoses en tres colors que indiquen si existeix la malaltia i el nivell de gravetat.