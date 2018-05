Consells per a una neteja profunda de la casa

La neteja de la casa és una de les tasques que més temps ens porta al nostre dia a dia. Si t'has proposat netejar casa teva a fons és important que segueixis una sèrie de rutines, que et facilitaran la teva tasca.

L'organització a l'hora d'afrontar una neteja profunda de casa teva és fonamental. Per això, et presentem uns consells perquè netejar casa teva sigui més fàcil i aconsegueixis uns resultats més efectius.

Llista de tasques

A l'hora de planificar una neteja profunda de la casa és important realitzar prèviament una llista de tasques. L'organització t'ajudarà a guanyar temps i efectivitat. El primer que hauràs de fer és revisar quins productes de neteja necessitaràs per al teu propòsit.

Posteriorment, prepara una llista amb les tasques que vols realitzar a casa teva. D'aquesta manera, calcularàs millor el temps que hauràs emprar en cadascuna d'elles.

Neteja habitació per habitació

Quan planifiquis la neteja profunda de casa teva no vulguis fer-ho tot alhora. És molt important que organitzis la neteja habitació per habitació.

Neteja sempre de dalt a baix

Per dur a terme una neteja profunda de la teva llar és recomanable que comencis a netejar sempre les superfícies altes. El més efectiu és començar netejant els sostres, baixar per les parets i acabar amb els mobles i els sòls. Abans de començar amb la neteja de cada estada hauràs retirar els objectes que puguin entorpir la teva feina. Per això, hauràs retirar la roba o objectes que estiguin fora de lloc, així com despenjar quadres o llums que entorpeixin la neteja a fons.

Desfés-te del que no facis servir

Una de les parts més importants d'una neteja profunda de casa teva serà el desfer-se de tot allò que no fas servir. Aprofita la revisió de mobles i armaris per llençar o donar tot allò que porta aquí guardat durant anys sense tocar-lo. Guanyaràs espai i, a més, et resultarà més fàcil dur a terme la neteja.