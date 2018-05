Mor als 85 anys d'edat l'influent escriptor nord-americà Philip Roth

L'escriptor nord-americà Philip Roth, una de les veus més importants de la narrativa americana del segle XX i guanyador d'un Premi Pulitzer, va morir aquest dimarts als 85 anys d'edat per insuficiència cardíaca, va informar The New York Times.

Roth va irrompre en la consciència nacional nord-americana el 1969 amb El transtorn de Portnoy, un monòleg de psicoanalista satíric. L'obra va desembarcar enmig de les revoltes culturals de 1969 amb la seva confessió sexual, agonia moral i llengua bruta, que van ajudar a convertir-la en un èxit de vendes.

«Roth havia trobat el seu tema», va escriure el novel·lista Martin Amis en un article del New York Times.

El mateix 1969, el primer llibre de Roth, Goodbye, Columbus (1959) es va convertir en una pel·lícula. L'autor, ja guanyador del National Book Award, es va convertir en una celebritat.



Nathan Zuckerman

Roth va publicar almenys 27 novel·les, algunes d'elles amb un novel·lista anomenat «Philip Roth» i nes altres amb un jo autobiogràfic anomenat Nathan Zuckerman. Roth va insistir en una entrevista amb el New York Times el 1993 que realment havia estat agent de l'agència espia d'Israel, el Mossad, tal i com es representa a Operació Shylock (1993).

Però els crítics van dubtar que havia espiat per viure. En un altre lloc, Roth va parlar de la seva vida en termes més prosaics: «Bàsicament assegut en una cadira escrivint llibres. No és molt divertit». Es va traslladar al rural Connecticut, on va viure sol durant molts anys després del seu divorci de l'actriu Claire Bloom el 1994.

Vivint aïlladament, Roth va anotar algunes de les seves novel·les més exitoses, com l'esmentada trilogia American Pastoral (1997), i altres llibres contra la guerra de Vietnam, l'era McCarthy i l'escàndol Monica Lewinsky / Bill Clinton.

Philip Milton Roth va néixer el 19 de març de 1933 a Newark. El seu pare tenia una botiga de sabates que es va tancar amb la Depressió.

Va viure en un barri jueu, encara que la família no era religiosa. Roth va assistir a les escoles de Newark, va estudiar al campus de Newark de la Universitat de Rutgers i es va graduar a la Universitat de Bucknell a Lewisburg, Pennsilvània, el 1954 amb una llicenciatura en anglès. Va ensenyar escriptura a Chicago, i va fer altres feines com a professor.