Philip roth, l'autor nu

Philip Roth mor en assabentar-se que el Nobel de literatura s'ha extingit o desprestigiat per l'eternitat. Cada any encapçalava les travesses del premi, una prova de la fe en l'autor per part dels que no necessitaven ni llegir-lo. Estava tremendament orgullós del seu penis, amb perdó, però sense aquesta constatació no es poden entendre les seves novel·les avui inversemblants per la concentració de testosterona. Tenia sempre a mà una foto nu, per mostrar l'òrgan totèmic que acapara la seva producció. Aconseguida l'edat que no es mesura en anys, estava convençut que la cambrera jove de vint anys que l'atenia en un restaurant del Village s'havia enamorat perdudament del seu client.