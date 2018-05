La UB premia Manel Esteller i Antoni Trilla per la seva tasca de divulgació de la ciència

El científic Manel Esteller, un dels experts en epigenètica del càncer més conegut internacionalment, i l'epidemiòleg Antoni Trilla han estat guardonats per la Universitat de Barcelona amb el premi a la divulgació científica per la seva contribució a la difusió del coneixement i de la ciència al conjunt de la societat.

Manel Esteller i Antoni Trilla van mantenir ahir al matí una trobada amb els mitjans de comunicació amb motiu del premi a la divulgació científica que els va ser concedit a la tarda, en què van reivindicar la «necessitat d'una bona divulgació perquè la societat valori la importància real de la investigació científica».

En la trobada, Esteller va defensar que «és possible i necessari explicar la ciència d'una manera senzilla i sexi perquè arribi i agradi a tothom i desperti vocacions». «És normal que el col·lectiu de científics reivindiqui la importància de la investigació en ciència», va opinar Manel Esteller, que ha reivindicat «la necessitat d'arribar al 80% de la població que no es dedica a això, perquè valorin la seva importància, reivindiquin també la seva necessitat i entenguin que no és un luxe».

El doctor Manel Esteller va rebre el premi, que impulsa el Consell Social i el Claustre de Doctors de la UB, per les seves actituds divulgatives, ens les que es troben conferències, xerrades a estudiants de secundària o la publicació de llibres de divulgació científica, la seva participació regular en mitjans de comunicació i la seva activitat en les xarxes socials.

De la seva banda, com a cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla va explicar que «part de la feina és la comunicació, ja que és inherent a la seva labor vinculada a la salut pública». L'epidemiòleg ha estat premiat per la seva tasca divulgativa a l'àrea de les malalties transmissibles i la manera de prevenir-les. Trilla va reconèixer que «haver d'explicar una possible epidèmia alberga molta incertesa» ja que la gent demanda «missatges clars i contundents».

Sobre l'oposició d'un sector de la població a la vacunació, Trilla va afirmar que tant els mitjans com els científics han de «saber transmetre a l'importància de vacunar, felicitant l'actitud d'aquells que ho fan, intentant convèncer un 5-10% de la població que és reticent i acceptant que un 1% de la població no atendrà mai raons científiques i es beneficia del comportament del grup».