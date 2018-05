L'Aplec de Sant Feliu estrena «Pont de violí»

Aquest cap de setmana se celebra l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, el 31è Aplec de la Sardana. Per al dissabte hi ha programat un concert de sardanes i música de cobla, per La Principal de la Bisbal, a les sis de la tarda al Teatre Auditori Narcís Masferrer, amb l'estrena de la sardana Pont del violí, de Josep Làzaro, la primera audició de la sardana de Lluís Pujals Arran de la mar salada i també l'estrena Viladesau de bandera, d'Esteve Molero, que és una glosa de les sardanes més populars de Ricard Viladesau. A la nit, una ballada al passeig, a les 22.00 h, per la mateixa cobla.

El diumenge a l'Aplec, que té per marc el passeig Juli Garreta, hi actuaran les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Els Rossinyolets. Hi ha sardanes d'autors locals o vinculats a la població, una atenció especial per a autors joves. Al matí s'estrena la versió per a dues cobles de la sardana de Joan Lázaro Maragassa a Canyarets. A la tarda, estrena de tres sardanes: Arran de la mar salada, de Lluís Pujals, Joiell de les Gavarres, de Jaume Cristau, i El barri antic, d'Antoni Mas, tres sardanes de Viladesau en el centenari del seu naixement.

Es rifaran tortells, els sardanistes podran votar les sardanes que més els agradin i entre els votants se sortejarà un lot de regals.

Els Amics de la Sardana de la localitat, que organitzen aquest Aplec, han editat un magnífic llibret amb temes sobre la sardana, històrics, anecdòtics i puntuals, amb profusió de fotografies a tot color, molt aconseguit.



Cassà de la Selva

(Nit dels músics)



La població de Cassà de la Selva viurà els propers dies la seva Festa Major, al costat de diversos actes per a tots els gustos. Cal destacar, primordialment i fins i tot tradicionalment, La Festa dels Músics de Cassà, que se celebrarà aquesta nit.

És la 43ena edició que es desenvolupa: a la plaça de la Coma es reuneixen més d'una cinquantena de músics de cobla i executen un audició de sardanes. Són els components de les cobles locals, La Principal de Cassà i Selvatana, més altres intèrprets integrants de diverses formacions i fills o vinculats a Cassà. A més, cada any s'invita alguna altra cobla a ésser-hi present. Per enguany hi són convidades els Montgrins i Palafolls.

S'interpreten sardanes d'autors locals, que seran aquestes:

Colla Mans Amigues, de Francesc Camps; La nostra festa, de Francesc Fuertes; Lluna, de Quim Reixach; Escalenca, de Pere Mercader; La Nit dels Músics, de Antoni Mas i Bou; i El sereno, de Josep Coll (cada any, també amb aquesta sardana és clou l'audició).

En el decurs dels altres dies de la Festa la sardana no hi manca pas.



Banyoles



El Foment de Banyoles, l'ANC i el Comitè de Defensa de la República (CDR) del Pla de l'Estany han presentat els detalls de cara a la gran sardana que envoltarà l'estany de Banyoles en suport als presos polítics. La pàgina electrònica https://www.sardanaperlallibertat.cat/ servirà per registrar-s'hi i els organitzadors han revelat diversos detalls de l'esdeveniment.

Així, l'acció serà el proper dissabte, 30 de juny, a les 20.00 h, a la mitja part de l'Aplec de la sardana de Banyoles. Hi haurà 25 trams que vorejaran el contorn de l'estany, i un d'ells serà ja per als sardanistes assistents a l'Aplec. En qualsevol cas, cal cobrir els 7.000 metres de perímetre de l'estany, per a la qual cosa es calcula que caldran 6.000 persones. Per facilitar la logística s'ha creat aquesta pàgina electrònica, com a les macromanifestacions de l'11 de setembre dels darrers anys.

L'organització recomana que tots els assistents vesteixin de groc per «tenyir del color de la llibertat» l'estany. Tots ells podran ballar 2 sardanes. Una serà una nova composició, Vent d'octubre, de Paco Viciana, amb lletra adaptada a partir d'un poema de Josep Navarro Santaeulàlia, que va escriure el passat octubre. La nova versió del poema que acompanyarà la sardana versa sobre els fets que va nsucceir aquell mes. L'altra sardana serà Somni, de Manel Saderra i Puigferrer, en al·lusió a la gran ballada que es va organitzar l'any 1998. Els assistents, hauran de dur un transistor, per sintonitzar amb Ràdio Banyoles, per poder escoltar la música. De fet, la idea és que una cobla, integrada per músics que haurà convocat l'autor, i una coral femenina amb Alba Bosch de solista al capdavant, interpretin la música. I serà des de dalt la barca la Tirona, navegant per les aigües de l'estany.

Els impulsors han remarcat que «tothom hi és benvingut i recomanem que vinguin amb temps». També pretenen convidar alguna personalitat destacada del món de la política. En aquest sentit, properament s'anunciarà qui llegirà el manifest. També es podran comprar gorres a 5 ? i hi haurà guardioles per recollir fons per a la caixa «de solidaritat, de resistència i associació de presos».



Montblanc



Aquest proper dissabte, 19 de maig, a partir de les 11.00 h, la plaça de Sant Francesc de Montblanc acollirà l'11a Trobada Sardanista d'Equipaments Cívics de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la seva capitalitat sardanista. La part musical anirà a càrrec de la cobla Cossetània.

Hi assistiran un total de 22 casals i centres cívics d'arreu de Catalunya que practiquen la sardana durant l'any. En total, hi haurà més de 600 persones. Hi oferiran un galop d'entrada i ballaran 2 sardanes de lluïment i una de germanor. Després hi haurà 4 sardanes per al públic. El repertori de l'activitat és d'un caràcter marcadament montblanquí, amb sardanes d'autors locals o composicions dedicades a la població.

La celebració d'aquest esdeveniment és de caire anual i s'organitza cada any a la població que és Capital de la Sardana.