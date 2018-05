Moses Farrow surt en defensa del seu pare Woody Allen i acusa la seva mare

Moses Farrow, fill de Woody Allen i Mia Farrow, va fer pública aquest dimecres una declaració a través del seu blog, en què defensa el seu pare contra les acusacions d'assalt sexual que va presentar la seva germana, Dylan Farrow. A més, el missatge inclou múltiples acusacions contra la seva mare, Mia Farrow, que segons Moses va abusar física i verbalment d'ell i els seus germans en diferents ocasions. La publicació, titulada A Son Speaks Out (Un fill parla), comença explicant per què el seu autor es va sentir obligat a compartir la seva experiència.

«Soc una persona a qui li agrada molt preservar la seva intimitat i no m'interessa en absolut l'atenció pública ni mediàtica. No obstant això, després de les acusacions increïblement inexactes i enganyoses sobre el meu pare, Woody Allen, sento que ja no puc romandre en silenci mentre continua sent condemnat per un crim que no va cometre».