Harvey Weinstein, en llibertat amb càrrecs sota fiança d'un milió de dòlars

El jutge va decretar llibertat amb càrrecs sota fiança per al productor de cinema Harvey Weinstein a qui acusa de quatre delictes sexuals. Weinstein, que es va declarar no culpable de tots els càrrecs, ha d'abonar una fiança d'un milió de dòlars (853.000 euros) en efectiu o un aval de deu milions de dòlars per quedar en llibertat. A més, el jutge li va retirar el passaport i ha limitat els seus viatges, obligant-lo a portar un dispositiu de localització.

La Fiscalia del districte de Manhattan va informar ahir que Harvey Weinstein ha estat processat i acusat de quatre delictes sexuals, entre ells el de violació i abús sexual en relació amb dues dones. Els fets van tenir lloc el 2004 i 2013.

«Els càrrecs reflecteixen un progrés significatiu en aquesta investigació activa i en curs. Agraeixo als valents supervivents que es van presentar i als fiscals de la meva oficina que han treballat incansablement en aquesta investigació», va afirmar el fiscal Cy Vance en declaracions recollides per The Hollywood Reporter.

Weinstein, que es declara no culpable dels delictes dels quals se l'acusa, es va lliurar aquest divendres a la policia de Nova York.

Més de 70 dones han acusat el cofundador de l'estudi Miramax i The Weinstein Co de conducta sexual inadequada, incloent-hi violacions. Aquestes denúncies van donar lloc al moviment #MeToo en el qual centenars de dones han acusat públicament a homes poderosos en els negocis, el govern i l'entreteniment. Weinstein ha negat tenir relacions sexuals sense consentiment.

«El senyor Weinstein sempre ha mantingut que mai ha tingut un comportament sexual no consentit amb ningú. Res sobre el procediment d'avui [per ahir] canvia la postura del Sr. Weinstein. S'ha declarat no culpable i espera ser exonerat», va afirmar l'advocat de Weinstein, Ben Brafman, a través d'un comunicat fet públic ahir.