En el nom del pare, del fill i de l'esperit sant

En quin Déu creiem? A quin Déu invoquem? Podem conèixer Déu? Són preguntes que se'ns plantegen quan ens preguntem per Déu, i més en la situació de pluralisme religiós que configura la societat actual.

Per respondre a les preguntes cal també preguntar-se si Déu d'alguna manera se'ns ha donat a conèixer, se'ns ha revelat i ens ha manifestat el seu rostre i el seu ésser, o si només partim de la nostra recerca.

Nosaltres no fem referència ni creiem en un Déu totalment desconegut, sinó en el Déu que se'ns ha donat a conèixer en el seu fill, Jesucrist.

Tota la vida de Jesucrist, la seva mort i la seva resurrecció són la manifestació de Déu com a Pare, Fill i Esperit Sant que ens estima i vol la nostra salvació. Aquesta és la Bona Nova –l'Evangeli– viscuda, anunciada i realitzada per Jesús. Aquesta és la Bona Nova en la qual creiem, la que vivim i la que celebrem.

Déu, un sol Déu amb tres persones, té nom: Pare, Fill i Esperit Sant.

Encara que sovint no ho sembli, la gran qüestió d'avui i de sempre és la qüestió de Déu, perquè és la pregunta pel veritable sentit de la vida, per l'origen, pel destí i per la salvació. En definitiva, és la pregunta per la humanitat, per la seva existència i pel seu futur. Tanmateix, la gran qüestió és com el misteri de DéuTrinitat pot arribar a ser Bona Notícia –Evangeli– per a la nostra societat, és a dir, quelcom nou i bo per als homes i dones d'avui i de tots els temps. Què ha de passar perquè Déu pugui ser experimentat com a Bona Notícia?

Pensem que, a Europa, l'ambient des d'on es planteja la qüestió de Déu no és el d'una societat pagana, sinó d'una societat que està de retorn del cristianisme. La indiferència religiosa actual s'ha produït després de tenir contacte amb el cristianisme. Per a un gran grup de persones, Déu ja no és cap novetat, sinó un discurs que no té cap incidència en la seva vida. Més encara, potser alguns no guarden un bon record de la seva experiència religiosa: el Déu que han conegut no ha estat alliberador, força i alegria per viure

[...] (extret del Full Parroquial).