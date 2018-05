Tot a punt pel casament de Sergi Roberto i Coral Simanovich

El dimecres 30 de maig, Sergi Roberto contraurà matrimoni amb la seva novia Coral Simanovich. Segons les informacions més recents Tel Aviv (Israel), serà la ciutat on es desenvoluparà la boda. Ciutat que ha vist néixer i créixer a la model. Aquest cap de setmana, la parella ha compartit diferents fotografies abans del casament. I es que per les diferents xarxes socials, ja s'ha pogut veure com familiars i amics més propers al jugador del Barça s'han traslladat fins a la ciutat d'Israel.



D'altra banda, grans amics de Sergi Roberto; Jordi Alba, Sergio Roberto, Marc Bartra i Thiago Alcántara, han començat les vacances junts. Els companys i excompanys s'han reunit a la Costa Brava aquest cap de setmana amb les respectives dones i fills. És molt probable que estiguin esperant a marxar cap a Israel per anar a la boda del seu company i amic.







Share ?? Una publicación compartida de Thiago Alcantara (@thiago6) el 26 May, 2018 a las 9:12 PDT

Una de les incògnites que han aparegut aquests últims dies, és respecte a si el jugador i la model podran gaudir de la seva lluna de mel. Perquè com Dani Carvajal es va lesionar a la final de la Champions,Tot això, no es podrà confirmar fins al pròxim 4 de juny, on de manera definitiva es confirmarà la llista dels jugadors convocats pel Mundial de Rússia.