Deu remeis naturals per acabar amb les formigues a casa

Com cada any, amb l'arribada del bon temps i l'augment de les temperatures es multiplica la presència d'insectes al nostre voltant. També dins de les cases, on la proliferació d'aquests animals augmenta considerablement durant aquests mesos de calor. Paneroles, tèrmits, escarabats, xinxes i abelles es multipliquen amb molta rapidesa i poden arribar a colonitzar els nostres espais habitables. També les formigues, un dels insectes més presents a les cases quan arriba el bon temps.

Encara que l'Associació Nacional d'Empreses de Control de Plagues (ANECPLA) adverteix que la presència aïllada d'aquests animals no ha de ser considerada com una plaga, sí alerta sobre la seva enorme capacitat de reproducció.

A diferència d'altres insectes que sí poden suposar un risc per a la salut, ja que poden transmetre malalties com salmonel·losi, diarrees, febres o leptospirosi, en principi les formigues no suposen cap perill. En canvi, sí que poden arribar a resultar extremadament molestes. Les formigues envaeixen les llars per buscar aliments, de manera que és "molt important" que els rebosts i cuines es mantinguin extremadament nets i evitar l'acumulació de restes de menjar com, per exemple, molles de pa sota dels mobles o sobre els taulells.

Aquí t'oferim deu remeis naturals i econòmics que et poden ajudar a acabar amb les molestes formigues a casa teva.

Suc de llimona

Aquests insectes no són gens amics d'aquesta fruita, ja que pertorba el seu sentit de l'orientació. Ruixa-ho per les zones on vegis formigues.



Vinagre (barrejat amb aigua a parts iguals)

Un altre líquid que les formigues avorreixen. La seva forta olor t'ajudarà a repel·lir-les. A més, el vinagre elimina els rastres d'olor que utilitzen aquests insectes per moure's, per la qual cosa és molt eficaç. Escampa'l pels racons i zones on vegis formigues, prestant especial atenció als fogons, aigüera i finestres.



Pols de talc o guix

Un ingredient del guix i les pols de nadó és el talc, que és un repel·lent natural de formigues.



Bicarbonat de sodi i sucre

És una barreja nociva per al cos de les formigues, de manera que fugiran d'ella.



Grans de cafè

L'olor que desprenen actua com un repel·lent per a les formigues. Col·loca'ls en punts estratègics, com el jardí i al voltant de la part exterior de casa teva.



Farina de blat de moro

Aquest producte, a més d'interrompre els rastres d'olor de les formigues, provoca la mort dels insectes que ho ingereixen, ja que són incapaços de digerir-lo.



Closques de cogombre i cítrics

Les formigues les eviten, ja que en descompondre's es tornen tòxiques per a elles.



Menta

La fulla de menta o les bosses de te serveixen per espantar les formigues. Posa al voltant de les finestres i portes i per les esquerdes per on accedeixen aquests insectes.



Herbes i espècies

Desprenen una forta olor que repel·leix les formigues. Col·loca-ho en armaris i calaixos. A més, la canyella, el pebre negre o l'all compleixen la mateixa funció, de manera que prova a escampar aquestes espècies en zones on has vist formigues.



Bòrax

Barreja-ho amb aigua i sucre i escampa la pasta que es crea en els racons on vegis formigues.