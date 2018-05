Descobreixen que la divisió cel·lular es regula per forces físiques

Investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) han descobert que la divisió cel·lular està regulada per forces mecàniques, la qual cosa obre la porta a entendre la proliferació descontrolada de cèl·lules canceroses en tumors i la seva possible regulació. La investigació, que publica la revista Nature Cell Biology, ha estat dirigida per l'investigador de l'IBEC i professor de la UB Xavier Trepat, qui ha explicat que tots els organismes pluricel·lulars es formen a partir d'una sola cèl·lula, el zigot, i que per desenvolupar els diversos òrgans i teixits, aquesta cèl·lula original es multiplica en un procés de divisió cel·lular. Cada cèl·lula eucariota d'un organisme es divideix de mitjana 50 vegades abans d'entrar en senescència (mort cel·lular). Per dividir-se, la cèl·lula creix, copia el seu material genètic i es divideix físicament en dues cèl·lules filles iguals entre elles i iguals a la cèl·lula mare, seguint l'anomenat cicle cel·lular.