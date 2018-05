Desenvolupen un mètode per fer llums OLED més brillants

Físics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Technische Universität Dresden (Alemanya) han desenvolupat un nou mètode per fabricar llums OLED, les que utilitzen les pantalles de TV d'alta gamma, que incrementa la seva brillantor i durada. La investigació, que publica la revista Science Advances, ha aconseguit aquesta millora en els díodes emissors de llum orgànics mitjançant capes de vidres ultraestables.

Encara que ja s'utilitzen en les pantalles de televisions d'alta gamma, per poder competir amb els productes existents i obrir noves possibilitats, com la il·luminació per a automòbils, els dispositius de visió virtual, els OLED encara han de millorar la seva durabilitat. Els investigadors del Departament de Física de la UAB Joan Ràfols, Marta González i Javier Rodríguez, en col·laboració amb el grup de Sebastian Reineke de la Universitat Tècnica de Dresden, han demostrat que és possible millorar el rendiment de les OLED mitjançant la formació de capes vítrees.

Segons els investigadors, els vidres ultraestables representen un dels desenvolupaments més nous en els materials vitris ja que les seves propietats excepcionals poden afavorir l'ús en noves aplicacions. Es tracta d'una nova família de vidres que es poden sintetitzar en pocs minuts amb estabilitats i densitats comparables a vidres envellits durant milions d'anys, d'aquí el nom d'ultraestables.

Els investigadors han aconseguit amb aquesta tècnica increments significatius de l'eficiència i de l'estabilitat dels dispositius OLED en quatre tipus diferents d'emissors fosforescents. La troballa és significativa perquè es tracta d'una optimització que no implica canviar ni els materials utilitzats actualment ni l'arquitectura dels dispositius.