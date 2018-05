Els lingüistes estudien com descodificar missatges intel·ligents no terrestres

El treball combinat de lingüistes professionals, matemàtics i científics «probablement no serà suficient» per traduir una hipotètica missiva còsmica. Caldrà el suport de tots. És l'opinió de Sheri Wells-Jensen, lingüista de la Bowling Green University a Ohio, que també és membre de la junta de METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence), una organització sense ànim de lucre amb seu a San Francisco. «Hem de tenir totes les mans a la taula, necessitarem generar múltiples conjunts de significats per a cada missatge que rebem», ha assegurat l'experta al portal space.com.

Un experiment realitzat recentment per Wells-Jensen mostra per què podem necessitar el poder d'una «ment rusc» humana. Va presentar a estudiants universitaris diversos trencaclosques que havien estat codificats amb el Lincos, un llenguatge construït dissenyat per ser entès per extraterrestres intel·ligents. Els estudiants van descobrir bastant bé la part més senzilla, com les funcions matemàtiques bàsiques, però va ser més difícil quan els conceptes es van complicar.

Per exemple, Wells-Jensen va donar als estudiants l'equació per a la circumferència d'un cercle, així com una representació lleugerament codificada de «pi»: la relació entre la circumferència d'un cercle i el seu diàmetre. «I jo vaig dir, 'OK, quina és aquesta paraula real?' I se'ls va ocórrer tot tipus de coses boges», va dir. «Alguns van fer salts poètics i van dir: «món», alguns d'ells van fer un salt poètic oposat i van dir: «infinit». D'altres van pensar que vaig voler dir que el diàmetre del cercle acabava en una paret i deia «presó».

I això és el que passa quan ens fixem en un missatge elaborat per un humà. «Sens dubte, serà molt més difícil desxifrar conceptes ideats per criatures d'un sistema solar distant que no comparteixen cap història cultural o evolutiva amb nosaltres, que poden confiar en diferents sentits per percebre el seu entorn i comunicar-se, i que probablement són molt més avançats tecnològicament», afirma l'experta.

Per tant, és probable que haguem de reunir la saviesa col·lectiva del món, en un projecte massiu de ciència ciutadana, per identificar (i acordar) la resposta «correcta», va dir Wells-Jensen. I les nostres possibilitats d'èxit en aquest esforç augmentarien molt si tots analitzéssim una mica els llibres, per augmentar les nostres habilitats de pensament crític i «la nostra comprensió de la naturalesa i com funciona». «Un dels objectius de METI, i realment crec que hauria de ser un objectiu de tots nosaltres, és treballar en aquest problema d'alfabetització científica», va dir Wells-Jensen.

«El famós lingüista Noam Chomsky assegura que si un marcià visités la Terra, pensaria que tots parlem dialectes del mateix idioma, perquè tots els idiomes terrestres comparteixen una estructura subjacent comuna», afirma Doug Vakoch, president de METI. «Però si els extraterrestres tenen un llenguatge, seria similar al nostre? Aquesta és la gran pregunta», va plantejar aquest expert.