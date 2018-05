Descobreixen la clau de la resistència de la seda d'aranya

Un element estructural prèviament no descobert és clau per a la forma en què les proteïnes es formen en la conformació de làmina beta que proporciona a la seda d'aranya una força excepcional. Aquest component va ser descobert durant l'examen del precursor soluble de la seda d'aranya per un grup de científics liderats per investigadors del Centre RIKEN de Ciència de Recursos Sostenibles (CSRS). La seda d'aranya és coneguda per la seva duresa i flexibilitat excepcionals. És diverses vegades més resistent que l'acer i, en canvi, és molt més flexible. Com a resultat, científics de tot el món estan fent esforços per tractar de desenvolupar anàlegs que puguin usar-se en aplicacions industrials i mèdiques.