Michael J. Sandel, Premi Princesa de Ciències Socials 2018

El catedràtic de Filosofia, Michael J. Sandel, ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials 2018. El jurat va llegir ahir la sentència a les 12.00 hores a l'hotel de la Reconquista d'Oviedo. Aquesta candidatura havia estat proposada per Fernando Rodríguez Lafuente, membre del jurat del Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2018. Es tracta del sisè dels vuit guardons internacionals que convoca aquest any la Fundació Princesa d'Astúries, i que compleixen amb aquesta la seva XXXVIII edició. A aquest premi optaven un total de 34 candidatures procedents de 16 països.

Michael J. Sandel (Minessota, Estats Units, 5 de març de 1953) es va graduar a la Universitat de Brandeis (EUA) i, després d'aconseguir una beca Rhodes, es va doctorar l'any 1981 al Balliol College d'Oxford (Regne Unit). Un any abans de doctorar-se, Sandel va començar a impartir classes de Filosofia Política a Harvard, on actualment ostenta la càtedra Anne T. and Robert M. Bass. Representant destacat de la teoria comunitarista, corrent sorgit a la fi del segle XX contrària a postures individualistes i liberals, Sandel ha aconseguit portar la reflexió a un públic global plantejant qüestions ètiques en debats oberts i públics en els que promou el diàleg entre l'audiència.

La seva línia de pensament filosòfic consisteix en la defensa d'una justícia orientada al bé comú en la qual els governs puguin intervenir per evitar els excessos de l'economia de mercat i les desigualtats socials. Les seves reflexions en aquest sentit van quedar exposades en els següents llibres, traduïts a vint-idiomes: El liberalisme i els límits de la justícia (1982), Democracy vs Discontent (1996), Filosofia pública: assajos sobre moralitat en política ( 2005), Contra la perfecció: l'ètica en l'edat de l'enginyeria genètica (2007), Justícia. Fem el que hem de fer? (2009) i El que els diners no poden comprar: els límits morals del mercat (2012).

La trajectòria docent de Sandel va ser reconeguda el 2008 amb el Premi de l'Associació Americana de Ciència Política. El 2010, la revista China Newsweek el va nomenar la figura estrangera més influent de l'any en aquest país. Tant les seves classes a Harvard com les seves conferències es basen en el mètode socràtic i el seu objectiu és que la joventut utilitzi més la raó.