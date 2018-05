El planeta Mart estarà a la distància més pròxima a la Terra en 15 anys a l'estiu

Des de principis de 2018, el planeta Mart s'ha estat aixecant sobre l'horitzó una mica abans i apropant una mica més a la Terra. A finals de juliol s'aproximarà a la Terra com mai des de 2003. El planeta estarà en oposició al sol el pròxim 27 de juliol, cosa que significa que estarà enfront del sol al cel de la Terra, només 51 dies abans que passi a través del periheli, punt més proper relatiu al sol en la seva òrbita.

Com a conseqüència, la distància mínima del planeta Mart a la Terra es reduirà a aproximadament 57.580.000 de quilòmetres el 30 de juliol, quan el diàmetre aparent del disc del planeta serà tan gran com 24,3 segons d'arc, gairebé el més gran que pot obtenir, 25,1 segons d'arc, tal com informa el portal Space.com.

Aquest dia, el planeta vermell resplendirà a una magnitud de -2.8, dues vegades més brillant que Júpiter, però més tènue que Venus. Mirant a través d'un telescopi amb un ocular que amb 75 augments, el disc de Mart apareixerà tan gran com el disc de la lluna a simple vista.

No obstant això, Mart estarà més al sud quan estigui en el seu millor moment; serà a la constel·lació zodiacal de Capricorn, amb una declinació de -25.8 graus. D'aquesta manera, els observadors en les latituds del nord mai veuran el planeta molt alt en el cel, de manera que la turbulència atmosfèrica afectarà la vista més del normal. Per contra, als observadors de Sud-amèrica, Sud-àfrica i Austràlia se'ls presentarà una oportunitat de visualització excepcional, ja que el planeta passarà gairebé directament per sobre.

El disc telescòpic marcià apareixerà amb almenys 14 segons d'arc de diàmetre durant gairebé cinc mesos, des del 24 de maig fins al 13 d'octubre, més del que ha estat en un interval tan prolongat durant més d'una dècada.

A Mart, aquest període correspon estretament a l'arribada de la tardor (22 de maig) i l'hivern (16 d'octubre) a l'hemisferi nord del planeta, i a la primavera i l'estiu en el seu hemisferi sud. El planeta vermell té estacions com les de la Terra, però duren de mitjana gairebé el doble. A causa que el pol sud marcià està inclinat cap a la Terra des d'ara fins a la resta de 2018, el casquet polar del sud se'ns presentarà de manera excel·lent.

Al juny, el típic mantell hivernal de núvols sobre la regió polar hauria de dissipar-se, deixant la capa sud brillant i experimentant canvis espectaculars durant el seu ràpid desglaç primaveral.