El Primavera Sound torna amb Arctic Monkeys, Björk i Nick Cave

El Festival Primavera Sound torna avui en una edició que es perllongarà fins dissabte al Parc del Fòrum de Barcelona amb Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, The National, A $ AP Rocky, Lorde i Jane Birkin com a caps d'un cartell amb gairebé 200 propostes que el festival ha definit com «estel·lars, ballables i femenines». Com a novetats d'aquesta edició, el festival oferirà descomptes als habitants de Barcelona que certifiquin haver nascut o residir al Barcelonès, i com és habitual s'obrirà a la ciutat amb una programació complementària gratuïta, que va arrencar ahir a la nit.

Belle and Sebastian, Holy Bouncer, Javiera Mena, Starcrawler, Wolf Parade i Yung Beef van donar el tret de sortida en una vetllada que com cada any va atreure desenes de milers de persones. No obstant això, aquesta nit serà el primer dia oficial de festival amb Björk i Nick Cave and The Bad Seeds com a reclams de la jornada, en un dia en què també es podrà escoltar a The War On Drugs, Za!, C.Tangana, Bad Gyal i Oso Leone, entre d'altres. En el seu escenari ocult, el festival ha anunciat també per a avui la presència d'Amaia, la guanyadora d' Operación Triunfo (OT) i representant d'Espanya en l'última gala d'Eurovisió, que actuarà al costat de la banda catalana The Free Fall Band.

Demà divendres serà el torn de The National, Mogwai i Shellac, en un dia que a la tarda l'animaran El Último Vecino, la gironina Marion Harper, Father John Misty, Migos i Haim. Dissabte el festival arribarà a la seva fi de la mà d'Arctic Monkeys, Jane Birkin, Beach House, Lykke Li, Slowdive, Lorde i A $ AP Rocky, en una jornada on també tindran cabuda Christina Rosenvinge i la vigatana Núria Graham.