Desxifren el paper d'un complex de proteïnes en el creixement d'alguns tipus de càncer

Científics en el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO) i del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmic-Centre de Regulació Genòmica (CNAG-CRG) han desxifrat el paper d'un complex de proteïnes vital per a les cèl·lules que podria tenir relació amb el creixement d'alguns tipus de càncer. L'estudi, que publica la revista Nature Structural and Molecular Biology, ha desxifrat el paper de dues variants de cohesina -un complex de proteïnes vital per a les cèl·lules- en l'organització 3D del genoma. Així, Els investigadors creuen que l'alteració d'una de les variants podria estar relacionada amb canvis en la identitat cel·lular i, consegüentment, amb el creixement de cèl·lules tumorals en alguns tipus de càncer, com el sarcoma d'Ewing, la leucèmia mieloide aguda o el càncer de bufeta.

La investigació ha analitzat les funcions de les dues variants de la cohesina, que conté dos subunitats, SA1 i SA2, i ha demostrat com l'alteració de SA2 influeix en l'expressió dels gens i podria afavorir la pèrdua de diferenciació en les cèl·lules tumorals. Per descobrir la funció de la cohesina SA1 i SA2, i intentar entendre com l'absència de la segona afavoreix el creixement de les cèl·lules tumorals, els autors han dut a terme un estudi detallat de l'estructura 3D del genoma utilitzant tecnologies d'última generació.