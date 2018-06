Woody Allen: «Jo hauria de ser el rostre masculí del moviment #MeToo»

Allen amb Miley Cyrus, en el rodatge de «Crisis in Six Scenes».

Allen amb Miley Cyrus, en el rodatge de «Crisis in Six Scenes». amazon

Tot i haver estat denunciat per la seva pròpia filla, Dylan Farrow, qui el va acusar d'abusar d'ella sexualment quan era nena, Woody Allen segueix exonerant de tota culpa. És més, el famós director novaiorquès creu que hauria de ser el rostre masculí del moviment #MeToo, sorgit als Estats Units arran de les denúncies contra el productor Harvey Weinstein, i que des de fa més d'un any crida a la sororitat contra els casos d'assetjament i abús sexual.

Allen entén que ell mai ha estat condemnat en cap cas d'assetjament o abús sexual, mentre que la seva única acusació va ser la d'«una dona en un cas de custòdia infantil que va ser verificada i provada com a falsa», va assegurar amb relació al seu matrimoni amb la també actriu Mia Farrow durant una entrevista concedida al portal argentí El Trece TV.

«Això és una cosa que les autoritats van analitzar a fons fa 25 anys i tots van arribar a la conclusió que no era certa. I aquest va ser el final i he seguit amb la meva vida. Que torni ara... és una cosa terrible acusar una persona. Soc un home amb una família i els meus propis fills. Així que, per descomptat, és molest», va explicar Allen sobre les acusacions de la mare dels seus fills.

D'altra banda, el cineasta ha assegurat que és un «gran defensor del moviment Me Too» i continua argumentant la seva postura: «Hauria de ser la imatge del moviment. Perquè he treballat en pel·lícules durant 50 anys. He treballat amb centenars d'actrius i ni una sola, ni les grans, ni les famoses, ni les que alguna vegada han començat, han suggerit cap tipus d'incorrecció. Sempre he tingut una relació meravellosa amb elles», va destacar Allen.

Les acusacions de la seva filla, Dylan Farrow, són una cosa que Allen ha negat reiteradament en els últims anys. A això es va referir durant la mateixa entrevista, assegurant que «qualsevol situació en què s'acusi algú d'alguna cosa injustament és una cosa trista».



Una comparació «injusta»

El director de films com Annie Hall, Poderosa Afrodita o Midnight in Paris també va voler posar l'accent en l'injust que li sembla ser comparat amb abusadors com el productor Harvey Weinstein. «Persones que han estat acusades per 20, 50, 100 dones d'abusos, abusos i abusos, i jo, que només vaig ser acusat per una dona en un cas de custòdia infantil que va ser verificada i provada com a falsa, em classifiquen amb aquestes persones», va recordar.

Des que va començar el moviment Me Too, estrelles com Timothée Chalamet i Rebecca Hall han donat els seus guanys en la pel·lícula més recent d'Allen, A Rainy Day in New York, al Time's Up Legal Defense Fund, al qual pertanyen actrius i guionistes com Penélope Cruz , Reese Witherspoon, Kerry Washington o Shonda Rhimes.

En resposta a les acusacions que sobrevolen al director nord-americà, fa pocs dies Moses Farrow, fill de Woody Allen i Mia Farrow, va fer pública una declaració a través del seu blog, en què defensa el seu pare. El missatge acusa la seva mare, Mia Farrow, que segons Moses va abusar físicament i verbalment d'ell i els seus germans en diferents ocasions. La publicació es titula A Son Speaks Out (Un fill parla).