Peter Weir, Pam Grier, Helga Liné i Traci Lords rebran premis a Sitges

El cineasta australià Peter Weir rebrà el Gran Premi Honorífic en la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que també premiarà les actrius Pam Grier, Helga Liné i Traci Lords, va avançar ahir el seu director, Àngel Sala. L'icònic monòlit de la pel·lícula 2001, una odissea de l'espai, de Stanley Kubrick, presideix des del cartell la 51 edició del certamen, que té com a eix precisament el 50 aniversari de l'icònic film de ciència-ficció. El festival lliurarà el Gran Premi Honorífic a Peter Weir, «un gran director de cinema fantàstic», va dir Sala, i serà a més l'excusa per recuperar títols com Els cotxes que es van menjar París.