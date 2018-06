Sardana a Calonge per a Ricard Viladesau

L'organització del concert de sardanes Viladesau i d'obligades ha canviat la data i ara se celebrarà el divendres 22 de juny. D'aquesta manera es facilitarà l'assistència de sardanistes a la Sardana per la Llibertat, la gran rotllana que envoltarà l'estany de Banyoles el dissabte 30 de juny, ja que ambdós esdeveniments coincidien. El concert, malgrat canviar de data, manté l'hora, a les 2200 h, i la ubicació, la platja de Torre Valentina de Calonge i Sant Antoni. La part musical anirà a càrrec de la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

El concert serà, per les peces que s'hi interpretaran, un dels actes centrals de la celebració de l'Any Viladesau. Aquest any commemora el centenari del naixement del conegut intèrpret i compositor. Així, al llarg del 2018 se celebraran d'altres activitats, d'entre les que també sobresurt el concert el divendres, 27 de juliol, al Castell de Calonge, amb La Principal de la Bisbal i solistes convidats; el concert de dissabte, 10 de novembre titulat Viladesau, de músic a mite amb la cobla Ciutat de Girona i el concert de cloenda a l'Auditori de Girona, previst pel dissabte, 19 de gener de 2018.

La relativa proximitat geogràfica i la pràctica coincidència d'hora entre el concert i la sardana reivindicativa dificultava la implicació sardanista a ambdós esdeveniments. Per això des de l'organització s'han fet les gestions corresponents per poder canviar la data i impulsar la Sardana per la Llibertat, però també per tenir un bon ressò del concert en honor de la figura de Viladesau.

L'esdeveniment l'organitza l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i la Confederació Sardanista de Catalunya. A més a més, també s'emmarca en el projecte 2018 Any Cultural Europeu.



Aplec de la Bisbal



Dissabte i diumenge, tenim un dels aplecs més antics, el de la Bisbal, el dissabte a les 6 de la tarda (davant el cine Mundial) amb l'escola de cobla Conrad Saló i el diumenge al passeig Marimon Asprper, en sessions de matí i tarda i la col·laboració musical de les cobles, Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell, Montgrins , La Principal de la Bisbal i Escola de cobla Conrad Saló.

Si bé hi ha cap sardana d'estrena aquest any, sí s'interpretaran sardanes de les que es pot consideren «recuperades», o «poc programades», entre d'altres la commemoració del 125è aniversari del naixement de Rossend Palmada, o de Josep Coll Ligora, i el 50è aniversari de la mort de Jaume Roca Delpech o Francesc Juanola. Per descomptat, es commemorarà especialment l'any Viladesau, amb motiu del centenari del seu naixement, perquè va viure força anys a la la Bisbal, al mateix Passeig. I es farà interpretant la sardana universal de l'any, Festeig, a càrrec de la Cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Salo, així com també tocant sardanes d'ell en la ronda d'obligades de la tarda sencera. Es comptarà amb les exhibicions de les colla Joia, dels amics de la Sardana de La Bisbal i Comarca, al matí, i també de la colla Aires Gironins, del GEIEG de Girona, a la tarda. També hi haurà concurs de colles improvisades, trobada de puntaires i de col·leccionistes de plaques de cava, com cada any, a més d'exposició de bonsais.

En el decurs de l'aplec es faran diversos sortejos. La sessió de la tarda enguany començarà a les 4, perquè hi ha un programa molt dens. I es farà amb la intenció de no acabar tan tard al vespre, aspecte considerat important per molta gent.

A la vigília hi haurà una ballada sardanista infantil, amb la participació de les escoles de La Bisbal i comarca, i de la Cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló.



Aplec d'Andorra

Demà dissabte se celebra la 17a Festa de la Sardana de les Valls d'Andorra, a les 17.30 i a les 22.15 h a la plaça del poble d'Andorra la Vella amb les cobles: Ciutat de Terrassa, Mediterrània i Bellpuig Cobla.

De manera breu direm que els seus orígens sorgiren de la il·lusió d'un grup de sardanistes que volgueren constituir una associació dins el marc legal, que es regiria segons les lleis i les ordenacions establertes al país, i així, el dia 18 de setembre del 1964, fundaren l'Agrupació Sardanista Andorrana.

Els seus estatuts foren aprovats pel M. I. Consell General de les Valls, el dia 4 de març del 1965.

De llavors ençà, l'Agrupació Sardanista Andorrana ha gaudit de la contribució generosa i desinteressada dels seus socis, de la benvolença del Govern, Comuns i altres Entitats.

S'ha tingut cura del bon funcionament i s'ha vetllat per la seva continuïtat. A més de l'organització de l'Aplec, en el decurs de l'any es desenvolupen altres activitats organitzades per l'Agrupació.

Aquesta Agrupació és una de les entitats socioculturals més antigues del Principat.



Aplec de Toluges



En parlar d'aquesta població ens hem de referir a La Pau i Treva de Déu que fou un moviment social impulsat al segle XI com a resposta de l'Església i dels pagesos a les violències perpetrades pels nobles feudals. Es poden considerar l'origen de les Corts Catalanes.

I, Toluges, malgrat pertànyer a una administració no catalana estricta, serva la seva identitat catalanesca i la sardana hi és conreada amb escreix.

Diumenge, fan el seu Aplec, al parc Clairfont, amb les cobles, Tres Vents i Contemporània, a partir de les 13.30 h.



Cobla La Bisbal Jove



La cobla Bisbal Jove ha estrenat el seu nou espectacle Ssshhht! a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, coproductor de la proposta.

Es tracta d'un espectacle per a cobla innovador, ple d'humor i bon ritme pensat per a tots els públics. De fet, l'objectiu «és reivindicar, en la formació de la cobla, la jazz band catalana, una formació de mil cares i atractiva per al jovent».

La proposta té una durada d'1 hora i s'hi interpreta tot tipus de música amb una formació de cobla. La seva contractació es pot fer directament a través de la cobla Bisbal Jove: bisbaljove@gmail.com o al telèfon 646 544 442.

L'espectacle Ssshhht! es posiciona com el relleu de la proposta precedent Tututs que també es va estrenar a l'Espai Ter, el 2015, coproduït igualment.

Des de llavors s'ha representat en una cinquantena d'ocasions per tot el territori català. Igualment, Ssshhht! vol ser un espectacle en gira. Per aquest motiu a la presentació a Torroella s'invità els programadors de diferents equipaments escènics i musicals de les comarques de Girona.

A més a més, el curs escolar 2019-2020, Ssshhht! serà també una activitat educativa que s'oferirà en el marc del programa escolar L'Aula a l'Espai Ter' als nois i nois de cicle mitjà de l'Educació Primària.

L'Espai Ter de Torroella de Montgrí vol ser «un punt de suport a la creació musical, especialment la música popular i tradicional catalana».

Per això compta amb la Bisbal Jove, una de les formacions de cobla més singulars del país per les seves apostes musicals.



Disc de contrabaix



A la casa de la Sardana el proper 14 de juny presentarran un nou CD de sardanes ben original, que sota el títol De Pujals dels pagesos a Brussel·les, ofereix un recull de sardanes obligades de contrabaix amb acompanyament de piano i flauta, i que s'ha editat en homenatge al president Carles Puigdemont. Acabat el concert de presentació, tots els interessats podreu adquirir el nou CD.