Demanen el Nobel de literatura per a Federico García Lorca a títol pòstum

Més de 200 personalitats del món de la cultura, la política, la ciència i les arts s'han sumat a una iniciativa que sol·licita la concessió del premi Nobel de Literatura per a Federico García Lorca a títol pòstum, per a la qual cosa demanen un canvi en les normes de concessió que hi ha vigents fins al moment. Les actuals normes prohibeixen expressament que el guardó es pugui atorgar a persones mortes, però els impulsors de la iniciativa creuen que l'Acadèmia sueca pot fer una excepció per reconèixer la trajectòria d'«una persona excepcional, símbol immortal del diàleg entre la literatura i la societat civil». La proposta es va presentar públicament ahir en un acte a la plaça Mariana Pineda de Granada, amb la presència, entre d'altres, de l'advocat i exjutge Baltasar Garzón, la presidenta de la Fundació Saramago, Pilar del Río, i el cantaor Juan Pinilla. Els impulsors van llegir un manifest en què recorden que García Lorca és un poeta i dramaturg universal, «no tant per la seva mort tràgica a les mans dels rebels franquistes l'agost de 1936 com per la qualitat de la seva obra i la seva repercussió general».