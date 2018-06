Impulsen amb un vídeo i un web propi l'entrada de «la Girona Episcopal»

Un nou vídeo promocional i una pàgina web pròpia serviran per reforçar, de cares a aquest estiu, la difusió de l'entrada conjunta a la Catedral, la basílica de Sant Feliu i el Museu d'Art de Girona, que formen part del paquet anomenat la «Girona Episcopal». Es tracta d'una proposta que fins ara ha tingut molt bona acollida, ja que 12.331 visitants van gaudir de l'entrada conjunta al llarg de 2017, una xifra que va significar un 85% més que els 6.659 que la van utilitzar durant el primer any d'activitat, el 2016.

Segons assenyalen els seus impulsors, aquesta visita als tres espais patrimonials constitueix «un relat únic per conèixer la història i l'art de la diòcesi gironina». El 2016 es va signar el conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat i el Bisbat de Girona per impulsar i promocionar aquesta visita amb una entrada conjunta a la Catedral, Sant Feliu i el Museu d'Art, i ara s'ha renovat per dos anys més. L'acord estableix, entre altres, la possibilitat de visitar de forma conjunta els tres espais a preus més reduïts i actuacions de promoció d'aquesta modalitat de visita.

Després de dos anys de funcionament, la valoració que en fan les institucions implicades és molt positiva. Per això, l'abril passat, les dues institucions implicades van decidir renovar-lo com a mínim per dos anys més.

Des de 2016 s'han dut a terme diverses accions de promoció, que han consistit en la creació d'una imatge de marca conjunta, l'edició de tríptics i fulletons informatius, pòsters i campanyes de promoció puntual a la ciutat coincidint amb la temporada d'estiu, que és quan es reben la majoria de visitants.

A partir d'ara, a més, la Girona Episcopal comptarà amb una pàgina web de difusió disponible en quatre idiomes que es podrà visitar a www.gironaepiscopal.cat. A més d'oferir informació pràctica sobre com arribar i com realitzar la visita, el web té una vessant molt visual que permet fer una primera aproximació als tres monuments i posar en valor les principals obres d'art de les quals el visitant podrà gaudir durant el seu itinerari: el Tapís de la Creació de la Catedral, el Crist Jacent de la Basílica de Sant Feliu i els retaules de Sant Pere de Púbol o el de Sant Feliu, que es poden veure al Museu d'Art.

El web servirà de reforç a un seguit d'accions –campanya d'estovalles promocionals i banderoles a la ciutat de Girona, opis (objecte publicitari il·luminat) a les principals estacions de tren i metro de Barcelona i presència a les xarxes socials– que s'han previst per fomentar la visita durant la temporada d'estiu d'enguany. I és que, segons assenyalen els seus responsables, malgrat l'augment d'un 80% dels usuaris d'aquesta modalitat de visita, encara resulta poc coneguda tant per a ciutadans com per a turistes, malgrat que aquests últims són els que més n'han gaudit fins a la data.