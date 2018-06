Col·legi de Psicologia de Girona, punt de recollida d'aliments per a refugiats

La Delegació de Girona del COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya) serà, fins aquest dimarts, 12 de juny, el punt de recollida d'aliments i productes d'ús personal per ajudar les persones refugiades. Aquesta iniciativa neix a partir d'una col·laboració amb el projecte d'ajuda humanitària «Amb les teves mans», una associació formada per un matrimoni figuerenc, en Milton Sànchez i l'Eva Prujà, a qui hi destinen plena confiança i garantia per com han realitzat ajudes anteriors. L'entitat traslladarà, pel seu propi peu, el lot de productes a dos punts: a l'illa de Lesbos, als campaments de refugiats i a Atenes, en pisos on viuen joves adolescents, de moment, desemparats. Els productes que es demanen per necessitat són: alimentació infantil, roba masculina, llegums, conserves, cuscús, paper de WC, gel i xampú.