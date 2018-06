La Fundació Vila Casas atorga el Premi d'Escultura 2018

El Museu Can Mario va acollir dissabte l'entrega del Premi d'Escultura 2018, atorgat per la Fundació Vila Casas. L'obra guanyadora va ser Rambla (Senescència), de l'artista Paul Daly. El jurat, format pels patrons de la Fundació Vila Casas, els senyors Arcadi Calzada, Daniel Giralt-Miracle i Antonio Sagnier van considerar aquesta obra per damunt les 300 escultures presentades i es va atorgar un premi amb una dotació econòmica de 15.000 euros i una exposició monogràfica de l'artista en el curs de l'any 2019.

Arquitecte de formació, Paul Daly fa molts anys que treballa a Barcelona. La seva obra, amb la mirada sempre fixa en la naturalesa, es caracteritza pels collages orgànics i l'impacte de la llum quan hi incideix. Els processos naturals de creixement i descomposició, la intempèrie o la degradació bacteriana es controlen i s'aturen en diferents etapes per obtenir una varietat d'efectes que, l'autor, procura plasmar en les seves creacions.

La selecció d'escultures finalistes es podrà visitar al Museu Can Mario de Palafrugell fins al 25 de novembre.