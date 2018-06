La Nit de Bosc de Can Puig tanca amb una nit plena de ritme

El Festival Nit de Bosc del barri de Can Puig de Banyoles, que aquest any ha celebrat la seva 16a edició, va acabar dissabte amb una nit plena de ritme amb les actuacions de La Folie, Atenea Carter and The Mighty Might, Gàrgoles on Fire, Roko Banana i Animal DJ. A la tarda, els més petits havien pogut gaudir de la Banda Balca. Nit de Bosc és una festa de barri organitzada pels joves del barri de Can Puig amb l'objectiu de combatre l'escassa oferta cultural del barri, una festa multidisciplinària on hi ha lloc per a totes les expressions.