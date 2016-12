Amb estrella

Explicació clara i concisa del que és la Segona Divisió A. Un equip que broda la primera part, que marxa al descans guanyant, però que està en mala dinàmica, acaba perdent el partit.

Un equip a qui superen de manera clara en el primer temps, que marxa al descans perdent 1-2, però que està en dinàmica positiva, acaba guanyant, golejant i fent disfrutar el seu públic. Clar i senzill.

Poca explicació més té el Girona-Nàstic de Tarragona d´ahir, després de veure els noranta minuts de partit, els mèrits dels dos conjunts i el botí que en va treure cadascun.

I així acaba el 2016. Un any excel·lent pels gironins, al que només li va faltar l´ascens després de l´eliminatòria contra l´Osasuna. Per la resta, immaculat. Un total de 47 partits en l´any natural, amb 23 victòries, 14 empats i només 10 derrotes. Això sí, dues d´aquestes derrotes contra l´Osasuna. Pecat mortal. La única taca en dotze mesos.

I pel que fa a la part 2016 de l´actual temporada, l´equip segueix sense perdre a casa, segueix essent el més golejador de la lliga, un dels dos que més partits ha guanyat i un dels tres que menys n´ha perdut.

Dit això, seria bo recordar l´inici irregular de les primeres jornades, segurament fruit de l´acoblament que es necessitava amb les moltes cares noves arribades a l´estiu. Acoblament que un cop aconseguit ha permès combinar protagonistes a la porteria, cobrir amb solvència les moltes baixes de defenses centrals, desbancar carrilers que havien de ser titulars o que sigui igual qui jugui de davanter centre.

L´única cosa que sembla imprescindible en aquest equip és no tocar massa el binomi Pere Pons-Àlex Granell, ni tampoc el que formen Portu i Borja García. Si aquestes dues parelles poden jugar al seu ritme, al darrere hi va la resta de l´equip. Un equip capaç d´aixecar partits que es compliquen i de fer-ho amb solvència.

I al 2017? Doncs allò que no va arribar ni el 2015, ni el 2016. Ja m´entenen. Bones Festes.