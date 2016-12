Pablo Machín: «Si ens adormim, avui hem vist què pot passar»

Els salts i abraçades amb les que Pablo Machín i els seus ajudants del cos tècnic van celebrar l´últim gol del Girona davant del Nàstic de Tarragona donen bona mostra de la importància que tenia la victòria d´ahir, tan pel que va constar aconseguir-la, com per les conseqüències que té a la classificació, ja què permet als gironins acabar l´any a la segona plaça ocupant un dels dos llocs d´ascens directe.

El tècnic ho va fer evident al final del partit recordant a la sala de premsa que un cop més es va veure sobre el camp que en una competició tan igualada com la Lliga 1,2,3 es pot perdre contra qualsevol rival, encara que sigui a casa i contra el cuer. En aquest sentit va apuntar que «el Nàstic ha demostrat que es un equip que té molta vida. Ens ho ha posat molt difícil i ha estat clau després del descans sortir del vestidor amb unes idees noves i clares de què s´havia de fer. Marcar només en la primera jugada de la segona part ens ha ajudat. L´equip té clar que ha de fer, i sap de les seves possibilitats». Alhora d´explicar la remuntada l´entrenador va dir que «hi ha hagut dos aspectes importants, el futbolístic i tàctic i l´emocionals». En la seva valoració, Machín va acceptar la superioritat dels tarragonins a la primera part apuntant què «no estàvem ben col·locats sobre el camp i ens han superat, les coses no van sortir com les havíem treballat a la pissarra». L´enfrontament es va començar decidir amb el domini al mig del camp, on inicialment el tècnic sorià va trobar a faltar equilibri entre Pere Pons, Borja i Portu, això i la sortida del Nàstic amb tres davanters. Això i la targeta groga a Pablo Marí va condicionar l´entrada de Juanpe després del descans, el que va permetre fixar millors les marques i de retruc empatar a través d´ell mateix a la primera acció de la segona meitat. Aquest gol va donar més confiança a l´equip, que amb el canvi de Christian Herrera per Coris a vint minuts del final i el tercer gol va donar el resultat esperat. «Un cop ens hem posat per davant al marcador hi havia risc de patir però després de les expulsions se´ns ha posat mes fàcil».

El tècnic no es va voler referir a l´actuació de l´àrbitre, ahir molt discutit, i sobre el fet que el Girona hagi tancat l´any sense haver perdut cap partit de lliga li va servir per recordar que «quan em parlen d´estadístiques favorables penso que no hem aconseguit res ni la temporada passada ni aquesta. Estem treballant bé, un dels objectius és ser competitius, però si ens adormim, s´ha vist la prova de què pot passar». La manera com es va guanyar serveix per donar un toc d´atenció a tothom que es deixi endur pels resultats d´un equip que marxarà de vacances amb una jornada rodona en que fins i tot van marcar els tres davanters, el que també va servir per referir-se als esforços del club per reforçar la zona d´atac en el mercat d´hivern que s´obrirà al gener. Machín va tornar a destacar el treball dels jugadors apuntant que «s´estan reivindicant pel que se´ls exigeix, i encara que sovint als davanters se´ls valora pels gols que marquen, jo els miro per la seva actitud. L´encert marca la diferència. Tenir un quart atacant estava planificat a principi de temporada».

Les últimes paraules de l´entrenador del Girona van ser per elogiar el suport del públic que ahir va assistir a Montilivi, dient que «l´afició està molt endollada i es una altra de les coses de les que ens hem de sentir-nos orgullosos. No és fàcil que al desembre jugant a aquesta hora, vingui tanta gent i a més ens animi així».

Vicente Moreno

A l´altre bàndol, Vicente Moreno es va mostrar molt decebut pel resultat ja que «la primera part ha estat excepcional i els hem posat moltes dificultats. Hem sortit amb un dibuix diferent i havíem preparat el partit a consciencia. Al primer temps el resultat podria haver estat més favorable». En aquest cas el tècnic del Nàstic va donar encara més valor a l´esforç dels seus destacant la qualitat i moment de forma del rival, assegurant que veu el Girona com un ferm candidat a lluitar per l´ascens. El tècnic valencià va valorar el desenllaç del partit fent referència a l´actuació arbitral. «Estàvem en la bona línia i molt prop d´aconseguir la victòria. Quan ets últim, la sensació és que se´t pixen a sobre. Estic fastiguejat perquè són situacions en què et sents molest però en el futbol cal ser submís perquè si no, tens totes les de perdre».