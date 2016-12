Cárcel: «Som on tots volíem i demostrem que som candidats»

El Girona ha tancat el 2016 en un moment de forma pletòric i unes sensacions d'allò més positives després de la victòria contra el Nàstic en el derbi, per 4-2. El triomf permet al conjunt de Pablo Machín passar unes vacances de somni instal·lat en una il·lusionant segona posició a la classificació. És a dir, en llocs d'ascens directe a Primera Divisió. Una sèrie de 19 punts de 24 possibles ha disparat un equip dissenyat a l'estiu per lluitar per l'ascens. De moment l'equip està complint les expectatives i només el Llevant, descendit de Primera, sembla anar amb una marxa més. És per això que el sentiment de satisfacció que hi ha al club és elevat un cop arribats a l'aturada nadalenca. «Som on tots volíem. La il·lusió que teníem a principis de temporada era la de tornar a lluitar per coses maques. L'equip ens està fent creure que poden passar coses», assegura el màxim responsable esportiu del Girona, Quique Cárcel.

A manca de dues jornades per tancar la primera volta (a La Romareda contra Saragossa i davant el Còrdova a Montilivi), el Girona s'ha refet d'uns primers partits un pèl irregulars i, malgrat la relliscada a Alcorcón, ha trobat un camí del qual no sembla disposat a sortir. Aquestes dues últimes temporades en què Lugo i Saragossa primer i Osasuna el curs passat van barrar el pas de l'equip a Primera han servit d'experiència tant al club com als jugadors i tècnics. És per això que Cárcel es mostra d'allò més prudent malgrat els excel·lents resultats. «Sabem que queda moltíssim. Falta un tram de competició molt dificultós encara», avisa el director esportiu. No és que Cárcel se senti menys que ningú però sí que és conscient del potencial econòmic o històric i del passat recent d'alguns equips a Primera que ara per ara estan per sota del Girona a la classificació. Equips com el Saragossa –que encadena dues victòries seguides–, l'Oviedo o el Valladolid, entre altres, poden despetar-se tranquil·lament a la segona volta. «Hi ha equips que vénen al darrere que ho estan fent molt bé com ara el Getafe, que ve de baix», recorda. Tot i això, per a Cárcel, el Girona ja és també un «candidat». «Demostrem que ho som. En aquests dos últims anys i enguany també fem sensació de respecte als altres clubs», assegura.

Entrades i sortides

Les excel·lents prestacions ofertes per l'equip durant aquests primers quatre mesos de competició no faran estar quieta la direcció esportiva durant el mercat d'hivern que és a punt d'obrir-se. El club té la ferma intenció de reforçar encara més la plantilla per fer-la més competitiva i evitar possibles maldecaps per culpa de sancions o lesions. Sense anar més lluny, Machín va veure com fa uns mesos es quedava tan sols amb tres centrals disponibles després de les lesions de Mas, Richy, Kiko Olivas i Juanpe. «No és un tema de fitxar per treure minuts a d'altres jugadors sinó de fer la plantilla com més competitiva millor. No és que pensi que ens haguem de reforçar, sinó que es tracta de ser el màxim de competitius», deia Cárcel, que recordava que «en aquests anys hem arribat molt justets físicament a finals de temporada». Cárcel es referia sobretot al curs 14-15, en què Machín no va poder fer gaires rotacions durant l'any i va veure com, per culpa de lesions i sancions, en els partits decisius no tenia prou fons d'armari per encarar-los amb garanties. «És un tema que pot arribar a passar i hem d'estar preparats», afegeix.

Cárcel no es mulla sobre quants reforços arribaran. Ni tampoc assegura que vinguin fitxatges. «No puc assegurar que n'hi haurà un o que n'hi haurà dos. Dependrà una mica del jugador que puguem portar, que ha de ser un futbolista que pugui aportar més dels que tenim. Si això passa, pot venir més gent», explica. Si la porta d'entrada és oberta, la de sortida també. Alguns futbolistes amb pocs minuts fins ara com Juan Cámara (cedit pel FC Barcelona) podrien buscar alternatives a la seva situació a Montilivi a la recerca de més protagonisme. «No sé si n'hi haurà però també pot ser que n'hi hagi, de sortides», assegura Cárcel.