Longo: «De moment tot m'està sortint força bé però encara en vull més»

Després de col·leccionar experiències fallides a l'Espanyol, Verona, Rayo Vallecano, Càller i Frosinone, Samuele Longo tenia clar a l'estiu que era el moment de replantejar-se la seva carrera. Amb 24 anys, el davanter de l'Inter de Milà no acabava d'explotar ni de demostrar allò que els tècnics del conjunt neroazzurro li veien. De fet, durant les dues últimes temporades tan sols havia marcat un parell de gols a la Coppa -l'últim el desembre del 2014 amb el Càller-. Longo va acceptar baixar una categoria i tornar a fer les maletes a una altra lliga per intentar demostrar la seva vàlua. «El Girona m'ha fet sentit important. No considero que sigui cap pas enrere venir aquí», va dir durant la seva presentació al juliol. Cinc mesos després, el Girona ocupa llocs d'ascens directe, Longo és el màxim golejador del Girona amb 7 dianes i té l'afició a la butxaca. Millor impossible. O sí, perquè el de Col San Martino és autocrític i reconeix que podria dur fins i tot més gols de no haver desaprofitat clares ocasions en diversos partits. «Estic força content però sempre en vull més. Contra el Nàstic vaig tenir alguna ocasió clara...», assegura. En aquest sentit i com fan tots els davanters, Longo mira els seus registres. Subratlla per sobre de tot la importància de «guanyar» partits, però al mateix temps recorda que si pot ser «amb gols meus, millor».

Malgrat que la situació a la Lliga és excel·lent amb l'equip en els llocs d'ascens, només superat pel Llevant a la taula, Longo considera que encara queda molt de camí per fer. «Sabem que queda molt i que hem de seguir així. Per fortuna, ara depenem de nosaltres. Si seguim treballant com ho fem cada dia, podem arribar lluny»

Amb el gol que va fer contra el Nàstic, Longo supera Borja García i se situa com a màxim golejador del Girona. «No somiava ser pitxitxi de l'equip», assegura. El davanter vènet es remet al discurs que va fer a l'estiu i que s'està complint al cent per cent. «Venia per tornar a dalt després d'anys dolents. Volia rellançar-me. Treballo al màxim per fer el millor per a l'equip. De moment tot va força bé però encara en vull més», diu, ambiciós.

Tot i els bons números de Longo i que Sandaza i Herrera han vist porteria les darreres jornades, la intenció del Girona és ampliar la competència en atac i freforçar la davantera aquest gener.