Montilivi viu un any gairebé rodó

Després d'un 2016 farcit d'emocions en què el Girona ha tornat a signar un any de somni, Montilivi descansarà uns dies -amb el parèntesi del Catalunya-Tunísia del dia 28- abans no es reprengui la Lliga 1, 2, 3, al gener. L'estadi blanc-i-vermell ha tancat un any pràcticament immaculat en què el Girona s' ha mostrat intractable i no hi ha concedit cap derrota en partit de Lliga. Contra el Nàstic de Tarragona dissabte passat (4-2), els de Pablo Machín van tancar el cercle i van completar un any natural sencer sense perdre en competició regular com a locals. El darrer equip que va profanar el fortí de Montilivi va ser l'Elx, el 12 de desembre de l'any passat amb un 0-1 (gol de Sergio León de penal) que deixava el Girona a tocar de les posicions de descens.

Una espectacular segona volta no només va arreglar la perillosa situació sinó que va impulsar l'equip fins a disputar el play-off d'ascens, on el Girona va encaixar l'única derrota de tot l'any a l'estadi en el decisiu partit de tornada de l'eliminatòria final per pujar a Primera Divisió contra l'Osasuna (0-1, gol de Kenan Kodro). En total són, de moment, 22 partits invicte consecutivament dels quals el Girona n'ha guanyat 14 i n'ha empatat 8. El proper repte a Montilivi serà el Còrdova el proper diumenge 15 de gener (20.00). Abans però, el Girona haurà de visitar La Romareda (diumenge 8, 18.00) on l'espera el Saragossa de Raül Agné.

Aquesta temporada, la llar de Montilivi continua inexpugnable i el Girona és un dels quatre únics que encara no coneix la derrota com a local, juntament amb el líder Llevant i el Tenerife . El conjunt canari manté un interessant frec a frec amb el Girona per veure qui aguanta més la imbatibilitat al seu estadi. El conjunt que entrena Pep Lluís Martí es manté invicte a l'Heliodoro Rodríguez López des del passat 4 de gener en què hi va perdre 1-2 contra l'Alcorcón. Els canaris han acumulat 21 partits imbatuts des de llavors, només un menys que el Girona. De la seva banda, el Llevant en suma 14 entre Primera i Segona Divisió. Els granotes no perden al Ciutat de València des del març quan jugaven a Primera Divisió,i van fer-ho contra el Reial Madrid (1-3).

El Nàstic va ser l'última víctima però aquest curs també han sortit capcots i amb les mans buides de Montilivi el Llevant (2-1), el Lugo (3-1), el Numància (3-0), el Reus (1-0) i l'Elx (3-1). L'Almeria hi va pescar un punt (3-3) quan els de Machín encara no havien trobat l'equilibri entre defensa i atac mentre que el Mirandés encara no s'explica com va ser capaç de puntuar-hi (1-1) xutant un sol cop a porteria. L'Oviedo (0-0) i el Tenerife (1-1), en canvi, sí que van proposar alguna cosa més, tant defensivament en el cas dels asturians, com ofensivament en el dels canaris.

Encara que pugui semblar contradictori amb el fet que la direcció esportiva busqui reforçar l'atac, el Girona ha tancat el primer tram de competició com l'equip més golejador de la categoria. Amb els quatre gols al Nàstic, els de Machín en sumen 31, dos més que el Lugo (29), segon màxim realitzador. D'aquests 31 gols, el Girona n'ha aconseguit 21 a Montilivi en els 10 partits que hi ha jugat. Així doncs, en aquest perfecte 2016, el conjunt gironí n'ha marcat 38 en 22 partits. Pel que fa a gols encaixats, enguany la mitjana és de gol per partit a casa (10 en 10 jornades) mentre que en els 12 partits de la temporada passada tan sols se'n van encaixar 4.

Els resultats i la bona trajectòria de l'equip els últims anys han fet que l'estadi gironí, sense ser cap olla a pressió, hagi augmentat el graus d'animació als seus i de pressió cap al rival i als àrbitres respecte els primers anys d'aquesta etapa moderna a la categoria. En l'últim partit contra el Nàstic es va poder comprovar com, tot i haver-hi mitja entrada (4.591 espectadors), el públic va empènyer i pressionar en els moments més decisius. A més a més, l'afluència a l'estadi ha augmentat respecte la temporada passada i aquest precisament va ser un dels punts que va destacar el president del Consell d'Administració del club, Ignasi Mas-Bagà, durant la junta d'accionistes de la setmana passada va ser l'augment de mig miler d'espectadors en la mitjana als partits.

L'Alcoià en suma 23

D'entre tots els equips de Primera, Segona A i Segona B (122), només l'Alcoià, del Grup III de la categoria de bronze encadena més partits sense ser derrotat com a local. Els alacantins no perden al seu estadi, El Collao, des del mes d'octubre de 2015 quan van ser superats pel Badalona (0-1). Des de llavors, el conjunt que entrena Toni Seligrat acumula 23 jornades sense conèixer la derrota al seu estadi en partit de Lliga.