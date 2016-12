El Girona ha utilitzat 22 jugadors a la Lliga i Felipe és l'únic que no ha debutat

Pablo Machín no es queixa de la plantilla malgrat que a l'estiu no es pogués incorporar el quart davanter que cercava. Tampoc ho fa Quique Cárcel, que es desfà en elogis cap al rendiment d'uns jugadors que han deixat el Girona en posicions d'ascens directe durant aquestes vacances de Nadal. Tot i això, la voluntat del club és reforçar-la per encarar encara amb més garanties la segona volta. Fins ara, i a l'espera dels moviments que hi pugui haver al gener, Machín ha fet servir 22 jugadors en les 19 jornades de Lliga disputades fins ara. Només Felipe Sanchón s'ha quedat sense estrenar-se en una situació inèdita per al de Sant Boi de Llobregat a la seva carrera. Tampoc han tingut minuts, en el seu cas perquè han estat lesionats i, a més a més, no tenien la fitxa federativa tramitada, els centrals Richy Álvarez i Carles Mas. Entre els 22 futbolistes que han jugat a la Lliga hi destaca Marc Carbó, que va tenir la seva oportunitat uns minuts contra el Numància. Felipe Sanchón sí que va tenir l'oportunitat de jugar a la Copa en la derrota al camp de l'Osca

Portu és l'únic futbolista que ha participat en tots els partits, convertint-se en un jugador imprescindible per a Machín. En aquest sentit, el murcià ha estat sempre titular tret del partit a Palma contra el Mallorca en què va sortir de refresc a la segona part (1-0). Rere Portu, els jugadors que més protagonisme estan tinguent fins ara són Pere Pons i Pedro Alcalá, que només s'han perdut un partit. També Borja García i Samuele Longo han disputat 18 partits però en el seu cas han començat algun cop es de la banqueta. Pel que fa a minuts Pons i Alcalá, amb 1.630 superen Portu (1.543) i Ramalho (1.430).

L'altra cara de la moneda són els jugadors amb menys participació. Així dos dels tres cedits que té l'equip a la plantilla, Juan Cámara i Saúl García, no estan entrant als plans de Machín. L'andalús cedit pel Barça només ha jugat dues estonetes acumulant 24 minuts mentre que l'asturià cedit pel Deportivo ha participat en 6 partits dels quals només dos de titular.

Pel que fa als registres golejaors, Longo lidera el rànquing de màxim realitzador de l'equip amb 7 dianes seguit de Borja García amb 6. Rere seu hi són Portu i Alcaraz, tots dos amb 4. Després hi ha un grup de jugadors amb 2: Sandaza, Pons, Ramalho, Cristian Herrera. Per últim, han vist porteria una vegada Àlex Granell i Juanpe Ramírez.

A Elx, el divendres 27 de gener

LaLliga va fer oficials ahir els horaris de la 23ena jornada de Segona. El Girona visitarà l'Elx el divendres 27 de gener a les 20.00, una franja horària que era inèdita pels de Machín aquesta temporada. El duel arribarà després de dues jornades seguides a casa contra Còrdova i Sevilla Atlètic. En l'anada el Girona va guanyar 3-1.