«El Girona vol ser un equip amb prestigi a Segona però amb història a Primera Divisió»

El Girona porta 22 partits de lliga sense perdre a casa. Què li suggereix això?

Per a mi més important que no perdre és guanyar, això que quedi clar, sobretot si vols estar a dalt. Que no haguem perdut des de fa més d´un any a casa en lliga pot ser anecdòtic, tot i que no és cap casualitat, perquè són molts partits. De totes maneres, no m´importa perdre un partit si després els següents els guanyo. M´estimo més guanyar dos partits i perdre´n un que no empatar-ne tres.

Com es passa de ser el millor visitant, el curs 2014/15, a ser també un local temible?

Aquella meva primera temporada sencera al Girona vam ser el millor visitant de la història, ho recordo, amb 13 victòries a la lliga més una en el play-off. Allò va sorgir d´una inèrcia positiva que duiem i també per haver sabut aprofitar el poc respecte que generava aleshores el Girona quan jugava fora de casa en els rivals. Fa dues temporades el nom del Girona no era el mateix que ara. Tothom semblava que contra nosaltres havia de guanyar i sortir a l´atac, a totes. Anaves a qualsevol camp i qualsevol equip t´esperava amb l´objectiu de guanyar o gua­nyar, a ningú li servia un empat. Nosaltres teníem un joc més vertical, potser no tan elaborat com ara, basat més en el contraatac i això, aquesta predisposició que tenien els rivals, segurament ens anava bé. Ara, quan anem a fora, molts cops intuïm que per al rival no perdre contra el Girona ja els és un bon resultat, i això ens ho dificulta més.

Això també passa a casa. La majoria d´equips que han passat aquest any per Montilivi vénen a no perdre.

Sí, per a molts és un resultat magnífic l´empat. Nosaltres, a poc a poc, hem hagut d´anar evolucionant el nostre joc, fent-nos més pacients, buscant un joc més de posició. Ara tenim més paciència amb la pilota i més rigor tàctic, sobretot fins que ens posem per davant en el marcador o arribem als últims minuts del partit. Aquelles accions que es veien abans de ser un equip molt vertical i jugar a la contra pocs cops es donen ara. Jo sempre dic que si no hem pogut guanyar en 90 minuts, no hem de perdre en els tres darrers, perquè també els altres equips el que busquen és que al final te´n vagis a l´atac com bojos. Hem anat gua­nyant qualitat com a equip però això també fa que els rivals es tanquin més, quan abans a l´esquena de la defensa teníem 30 o 40 metres. Ara només en tenim 20. I per això et calen futbolistes més precisos, i la precisió la dóna la qualitat.

Hi està d´acord que, segurament, el Reus, tot i perdre a Girona, és un dels rivals que més ha proposat a Montilivi?

Si, sí... però és que al final quan trobes equips que proposen poc a casa tampoc saps si és que no han volgut fer-ho, o que el Girona no els ha deixat. La sensació que hem jugat contra rivals la prioritat dels quals és que no els facis gol, que no volen ser gaire alegres ni pujar gaire per les bandes, acumulant gent per darrere la pilota, hi és. I això ens posa dificultats perquè necessitem que els nostres carrilers siguin cada cop més extrems, i extrems cada vegada més posicionals, amb capacitat per desbordar en l´u contra u i molt precisos en la centrada. També ens calen jugadors de referència en la rematada per jugar contra defenses ben armades. I al mig del camp fan falta jugadors amb qualitat de passada, tant en curt com en llarg, per moure les defenses. Hem evolucionat per ser un equip cada cop més rodó.

Recorda l´última vegada que en lliga el Girona va perdre per més d´un gol de diferència?

Sí, en lliga deuria ser el 3-0 de Ponferrada.

Per poc. Va ser el 2-0 de Las Palmas l´abril de 2015.

Ah, a Las Palmas, és veritat, que ens va marcar els gols Araujo només començar i Ortuño... encara que li sembli mentida aquesta és una de les coses que més em fa sentir orgullós com a entrenador. Les coses evidents les veu tothom, però això vol dir que ets un equip competitiu i solvent, que pots guanyar a tot arreu i no et descomposes. Un equip en majúscules, vaja, com jo dic moltes vegades que som. Aquestes coses ho demostren, encara que això tampoc vol dir que demà no perdem un partit per 2-0. Si un dia anem perdent 1-0 tampoc es pensi que dic als jugadors que es quedin quiets perquè no vull que ens en facin cap més, això seria ridícul. Som un equip que competim i quan competeixes en tots els partits tens tantes possibilitats de guanyar com el rival.

Què demana al 2017?

Encara que pugui sonar a tòpic, i que molta gent pensarà que diré que vull pujar a Primera, desitjo que tinguem salut. Això és el fonamental per poder gaudir de tot. És el més preuat que podem tenir i no depèn de nosaltres. Les coses que depenen de nosaltres ja ens encarregarem de fer-les, per això demano allò que no depèn de mi. Salut per a nosaltres i els que tenim a prop.

Promet un 2017 d´emocions fortes a l´afició?

Jo espero que sí. Així han sigut tots els anys que jo he estat a Girona, emocions fortes tant per sortir de baix com per intentar pujar. A principi de temporada ja vaig dir que animo la gent a no esperar que les emocions arribin en els últims partits, que ens acompanyin des de ja. Gaudiran del procés de fer un gran any, no només dels últims partits. I això farà que tothom es pugui sentir partícip dels èxits que assoleixi el Girona.

Quina nota posa al 2016?

Valorant tot l´any, l´altre dia vaig veure que som l´equip amb més puntuació, i amb diferència, de la categoria. Això vol dir alguna cosa. Hem competit extremadament bé però la llàstima ha estat que en algun partit clau no has sigut superior al rival. Un 10 no el puc posar perquè sempre he dit que sóc molt exigent i no hem aconseguit l´objectiu que perseguíem a final de la temporada passada, que era l´ascens. Però ens podem posar un 9.

Arribar a l´aturada de Nadal en ascens directe també es mereix un excel·lent?

Sí. Diem sempre que l´objectiu és competir bé i ens trobem gairebé a la meitat de la temporada segons. Ens ha costat arribar fins aquí, això no és gens fàcil. L´exemple el tenim veient el que ens va costar guanyar el Nàstic, que és el cuer. Ara el problema que podem tenir és que la gent es pensi que som un nou Valladolid o un nou Almeria i això potser fa que valoris menys el que s´està fent. La nostra il·lusió és ser un equip amb prestigi a Segona, i em penso que això ja ho tenim. Volem ser un equip amb prestigi a Segona però tant de bo amb història a Primera.