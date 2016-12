El sorià recorda que hi ha «fitxes lliures» perquè vingui algú «per millorar»

Mentre la plantilla gaudeix de les vacances de Nadal des de diumenge passat un cop finalitzat el partit contra el Nàstic de Tarragona (4-2), la direcció esportiva del club no descansa i treballa per trobar els reforços ideals amb vistes a la segona volta. Pablo Machín segueix encara a Girona abans de començar les vacances i està en contacte amb el director esportiu Quique Cárcel per conèixer els moviments que s´estan fent. En aquest sentit, el tècnic sorià, en una entrevista a FEM Girona, explicava que el club està «obert a tot tipus de circumstàncies» durant aquest mercat d´hivern que és a punt d´obrir-se. Machín va reconèixer que s´està cercant un davanter «ràpid, desequilibrant i que tingui gol» però també recordava que és una tasca «supercomplicada». L´ex del Numància subratllava que el quart davanter es busca «perquè estava inclòs en la planificació inicial» i destacava que, tot i això, el Girona és l´equip més golejador de la categoria sense tenir cap davanter entre els màxims realitzadors.

El tècnic sorià no tancava la porta a més moviments tant d´entrada com de sortida que es puguin produir durant el proper mes. «Fins que no es tanqui, poden passar moltes coses», deia. Machín no té por que vingui un equip de Primera a endur-se algun jugador però alertava que és un fet que «pot passar». El tècnic també subratllava que hi ha la possibilitat que algun jugador amb pocs minuts fins ara demani de marxar. «No volem sortir perjudicats ni perjudicar ningú. Si algú vol sortir, li haurem de buscar substitut», deia.

Tot plegat sembla indicar que a banda de l´arribada del davanter desitjat, hi haurà més moviments un cop s´obri el mercat d´hivern. «Tenim fitxes lliures perquè vingui algú per millorar», recordava Machín. Així, una de les posicions que es podria reforçar també aquest proper gener és la de carriler. El club pretén afegir competència a Aday, Coris, Cifuentes i un Saúl García que està entrant molt poc als plans de Machín.