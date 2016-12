L´eix central es reconstrueix

Durant aquesta primera part de competició han estat unes quantes les jornades en què Pablo Machín ha hagut de recórrer a jugadors del Peralada no només per ajudar en els entremanets sinó també per completar les convocatòries. L'allau de lesions que va afectar l'equip entre octubre i novembre va deixar Machín gairebé amb els justos i va permetre que els joves Marc Carbó i David Serrano entressin a la llista en dos i tres partits respectivament. El migcampista saltenc fins i tot va tenir l'oportunitat de debutar contra el Numància. Les lesions durant aquesta tardor de Kiko Olivas, Juanpe, Marí, Felipe Sanchón, Sandaza, Cifuentes, Eloi Amagat i, més recent, de Granell, van minvar la profunditat d'una plantilla ja debilitada amb les de llarga durada de Richy i Mas. Amb el pas de les jornades la infermeria es va anar buidant i, de fet, ara mateix només hi són el capità, Granell i un Kiko Olivas que ja veu la llum al final del túnel. El central andalús ha estat treballant els últims dies amb el grup i té un pla específic per a aquestes vacances per culminar la seva recuperació. Tant és així que Machín ja va assegurar que confia que el d'Antequera estigui a disposició per visitar el Saragossa en el primer partit després de l'aturada. En principi, Granell també podria estar recuperat del seu trencament muscular per jugar a Saragossa.

Si una posició ha estat la més castigada fins ara en l'aspecte de les lesions ha estat sens dubte la de central. Machín ha hagut de recórrer fins i tot a Alcaraz en un parell de partits en què s'han acumulat les absències de Juanpe, Olivas, Marí, Richy i Mas. En el derbi contra el Nàstic, el canari Juanpe va reaparèixer un mes i mig després d'enfonsar-se una costella durant un entrenament en una topada amb Pedro Alcalá. No era la intenció de Machín que jugués encara però el risc d'expulsió de Pablo Marí va fer que el canari saltés al camp a la mitja part. Juanpe va signar un gran partit i a més a més va ser decisiu fent el gol de l'empat només començar la segona part.

Amb Juanpe ja recuperat, Machín té ja a la seva disposició quatre centrals purs després de moltes jornades. Perquè el cinquè, Kiko Olivas, tingui l'alta, encara falten alguns dies. No tants perquè el tècnic ja va dir la setmana passada que confia tenir-lo a punt en el retorn a la feina el proper dia 28. L'ex del Sabadell va patir a mitjan setembre a Palma una lesió al turmell que li va afectar tres lesions de l'articulació i també el peronè. El termini era d'uns dos mesos però s'haurà allargat més d'un mes més. Un cop es confirmi l'alta de Kiko Olivas, Machín ja diposarà, per fi, de cinc centrals de garanties per encarar la segona volta.

Mas, amb cartell

Mentrestant, Carles Mas continua fent passos endavant en la seva recuperació. El banyolí ja fa dies que treballa integrat plenament en la dinàmica del primer equip però encara no disposa de l'alta mèdica del trencament del lligament creuat anterior que va patir el maig passat en un entrenament. La intenció del club i del jugador és de buscar una sortida en forma de cessió a algun Segona B. En aquest sentit, ja hi ha diversos equips del Grup I pendents del seu futur un cop es confirmi que té l'alta mèdica. Per últim, Richy va ser intervingut del cartílag del genoll esquerre a finals d'agost i ara compleix el quart dels «entre 4 i 6 mesos» de recuperació que va establir el club.