«Pujar el Girona a Primera i el Peralada a Segona B seria històric»

El Girona es prepara per viure un Nadal molt dolç. Institucionalment, però sobretot també a nivell esportiu. I és que pocs clubs poden presumir de tenir el seu primer equip segon a la Lliga 1,2,3 i el filial –en aquest cas, el Peralada–, liderant amb solvència la Tercera divisió. Però és que encara n'hi ha més, perquè mirant a la base, el juvenil de Divisió d'honor ja és sisè després d'una espectacular remuntada a la Lliga, i encara la segona part del campionat amb la màxima ambició. Al costat del director esportiu, Quique Cárcel, un altre dels arquitectes de tots aquests èxits és el secretari tècnic Ivan Hammouch, que aquest estiu es va convertir en l'encarregat de construir la nova plantilla del conjunt empordanès després de l'acord d'afiliació. «La lectura de tot plegat és molt positiva», reflexionava ahir, «estem fent les coses bé però això ara no et garanteix res i l'important és assolir els objectius a final de temporada».

Si les lligues s'acabessin per Nadal, el Girona pujaria a Primera i el Peralada faria la fase d'ascens a Segona B com a líder. Caldrà esperar, però, mig any més per saber la resolució de la temporada. Hammouch considera que si finalment tots dos equips ascendissin «seria un èxit històric, una fita única per als dos clubs». Del Girona, el secretari tècnic n'elogia que «després de quedar-nos a les portes de l'ascens dos anys seguits, hem superat els dubtes de les primeres jornades acoblant ràpidament els jugadors nous i ja tenim 33 punts que no ens treurà ningú i ens situen en una posició favorable per a la segona volta». Del Peralada en destaca la rapidesa com Arnau Sala i Xavi Punsí han conjuntat un vestidor «amb 20 jugadors nous que no es coneixien». «Ens pensàvem que seria molt complicat. Tenim una bona renda respecte al cinquè per fer el play-off i aviat recuperarem els lesionats Nacho, Álamo i Cesc Clotet. Tots haurien d'estar a punt abans de finals de gener», va afegir Hammouch. A Montilivi no descarten reforçar el filial «si surt una opció positiva per al Girona i per al Peralada» i tampoc sembla que s'hagin de produir baixes.

Tot i els bons resultats assolits fins ara, el membre de la secretaria tècnica del Girona alerta que «no ens podem deixar endur per l'eufòria» i recorda que el club ja ha viscut d'altres experiències tenint l'ascens a Primera a tocar i deixant-lo escapar en el darrer sospir. Hammouch col·labora amb Cárcel al primer equip i fa funcions d'scouting. A més, des de l'estiu actua com a director esportiu del Peralada i és l'enllaç entre el club empordanès i el Girona des de l'acord de filiació. Una entesa que està beneficiant totes les parts: «volíem un filial que pogués nodrir el primer equip i hem pogut captar nanos joves que veuen que poden tenir opcions d'arribar-hi. Quan el Girona ha tingut baixes ha pogut mirar al filial i trobar-hi jugadors competitius. Aquest any 14 o 15 futbolistes del Peralada s'han entrenat algun cop amb el primer equip i això també els motiva i il·lusiona», va dir. Aquest curs Carbó, del Peralada, ha tingut l'ocasió de debutar a Segona A amb el Girona, i d'altres futbolistes com Gianni o Serrano han figurat a les convocatòries.

Hammouch no es va voler mullar, mirant cap a Tercera, sobre si el favorit per guanyar el títol és el Peralada o l'Olot, una polèmica que ja va enfrontar durant el derbi a Arnau i Calderé. «Ens agrada anar primers però no garanteix res. Ara el Peralada és líder amb un punt més que l'Olot, i això vol dir que el favoritisme està al 50%. Però el Vilafranca i l'Ascó també tenen grans equips i no ens ho posaran gens fàcil», va finalitzar.