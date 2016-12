Granell i Carles Mas aprofiten les vacances per seguir posant-se a punt

n La plantilla del Girona es troba, oficialment, de vacances fins al proper dimecres 28 de desembre. Aquell dia, coincidint amb el Catalunya-Tunísia a Montilivi, també serà el moment per començar a cremar els torrons i les neules a les ordres de Pablo Machín, amb el partit contra el Saragossa del 8 de gener a l'horitzó. Hi ha, però, dos futbolistes del primer equip que no descansen aquests dies. Ahir, igual com ha passat la resta de la setmana i també succeirà aquest matí, Àlex Granell i Carles Mas van anar a l'estadi per seguir treballant en la seva posada a punt i superar les lesions que arrosseguen. Tots dos fan treball de resistència en la fase de readaptació, a les ordres del fisioterapeuta Oriol Balañá.

Granell pateix una ruptura fibril·lar en el gluti major del costat dret. Es va lesionar en el darrer entrenament abans de jugar a Alcorcón el diumenge 11 de desembre, i el club ho va amagar, el va fer viatjar a Santo Domingo i va acabar forçant la cinquena groga des de la banqueta aprofitant que s'havia de perdre per aquesta afectació el següent partit contra el Nàstic. Uns dies més tard el club va acabar admetent la lesió i va informar que hauria d'estar de baixa de dues a tres setmanes, en funció de la seva evolució. El migcampista està treballant per complir els terminis o, fins i tot, mirar d'escurçar-los tant com es pugui, amb l'objectiu de reaparèixer a La Romareda el 8 de gener, quan el Girona reprengui la competició visitant el Saragossa.

El cas de Carles Mas és una mica diferent. El central està lesionat de llarga durada, des que el maig passat, en un entrenament, es va trencar el genoll dret: «Ruptura completa del lligament encreuat anterior i ruptura del menisc intern i impacte ossi per mecanisme de rotació a la cara interna de fèmur i tíbia» deia el comunicat mèdic aleshores. El temps de recuperació es va estimar de sis a vuit mesos. De moment no té data de reaparició i caldrà veure quins plans té la direcció esportiva un cop estigui recuperat perquè una de les opcions podria ser que sortís cedit per agafar els minuts i el rodatge que s'ha perdut durant més de mig any aturat. Mas acaba el seu contracte amb el Girona l'estiu que ve.

A la infermeria del club també hi ha Richy, un altre lesionat de llarga durada. Durant la pretemporada a Manchester va notar molèsties al genoll i a finals d'agost es va sotmetre a una artroscòpia a l'Hospital Quirón de Barcelona per intentar fer net de manera definitiva. Les previsions eren que estigués de baixa de quatre a sis mesos, uns terminis que segurament el portaran a no poder reaparèixer fins ben entrat el mes de febrer. De moment Machín va poder recuperar Juanpe, superada la lesió a la costella, en l'últim partit de l'any contra el Nàstic i molt probablement Kiko Olivas hauria d'estar a punt per visitar el Saragossa. El central, lesionat el setembre passat a Mallorca després d'una topada amb un rival, tenia afectat el peroné i tres lligaments del turmell dret, i ja fa tres mesos que està de baixa, quan la previsió inicial era que com a molt el període d'absència s'allargués durant sis setmanes.