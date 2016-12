El Nadal més dolç dels últims anys al Girona FC

Ben dolç serà el Nadal que el Girona passarà aquest any. A Montilivi s'està fent bé la feina i els fruits, a diferència d'altres temporades, han aparegut ben aviat. Tant, que enguany es viuran unes de les vacances més còmodes que es recorden. L'equip s'ha plantat a l'aturada amb els deures fets i amb l'ambició per bandera, aconseguint una xifra de punts gairebé insòlita a aquestes alçades del curs i en una posició privilegiada. L'actual és el segon millor registre per aquestes dates, gràcies a uns números per treure's el barret. Els de Pablo Machín ocupen posicions d'ascens directe (són segons) gràcies als 33 punts que han aconseguit fins ara passades 19 jornades (un promig del 58 per cent).

Però no només això és remarcable. També ho és el fet que té un marge de 6 punts respecte les places de play-off (tres partits de marge, tenint en compte que el setè classificat és el Reus, amb el que ara mateix es té el gol average a favor) i que les posicions de descens estan a un món de distància: 12 punts. Bona també és la dada que diu que el Girona és el segon equip que més victòries suma fins ara (9), només superat pel líder Llevant (11). Igualment, els 31 gols que acumula el converteixen en el conjunt més golejador de la lliga, seguit de prop pel Lugo (29) i l'Osca (28).

Tot això fa que en aquestes nou temporades consecutives que els gironins porten a Segona A de manera consecutiva, els d'ara siguin els segons millors guarismes un cop plantats al Nadal. Són millors que els de fa dos cursos (14/15), quan també amb Machín el Girona arribava a les vacances en cinquena posició i amb 31 punts (també 9 victòries). L'any passat (15/16), la situació era molt diferent: l'empat in extremis a Palma deixava l'equip fora del descens pels pèls, en 17ena posició amb 19 punts i a 9 per sota de la promoció.

El rècord, en mans de Rubi

Molt bons són els números actuals, però encara més ho són els de la temporada 2012/2013, amb Rubi al capdavant de l'equip. Aquell any es va arribar al Nadal amb un rècord de puntuació. En aquella ocasió, el Girona també era segon i tenia un marge respecte el play-off de 7 punts, superior al d'ara. Havia sumat més victòries (11) i el balanç de punts era superior 37. Els registres golejadors també eren més bons: 37 gols a favor pels 30 d'ara, i 20 en contra, igualant així la xifra actual. Només hi ha una dada lleugerament pitjor: el coixí amb el descens era d'onze punts, pels dotze d'ara. Igualment, la diferència era enorme.

Tot i repassar algun dels Nadals més tranquils, a Montilivi no sempre s'han menjat els turrons amb tranquil·litat. Tres anys enrere (13/14), els gironins eren 20ens i ocupaven posicions de descens. Havien sumat 21 punts tot encaixant fins a 8 derrotes. També en descens es van viure les festes del curs 11/12. Aquell any, només 16 punts, la xifra més baixa d'aquestes darreres campanyes consecutives a la categoria d'argent. Agné n'era l'entrenador (tot i que seria destituït al gener) i l'equip tan sols havia estat capaç de guanyar 3 dels 18 partits que havia disputat. A més, havia encaixat 30 gols. Un any abans (10/11), la situació tampoc era per llançar coets: 16è amb 18 punts. I l'anterior (09/10), tres quarts del mateix: 17è i només 20 punts.